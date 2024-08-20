Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Железнодорожная система продвигается с планируемым капитальным ремонтом путей, как и планировалось.

Маршрут Франкфурт-Маннхайм впервые проходит капитальный ремонт по новой методике, и, по данным железнодорожной компании, работы идут успешно.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
По истечении месячного перерыва в работе железной дороги Франкфурт-Маннхайм компания представила...
По истечении месячного перерыва в работе железной дороги Франкфурт-Маннхайм компания представила предварительную оценку.

- Железнодорожная система продвигается с планируемым капитальным ремонтом путей, как и планировалось.

Модернизация на маршруте Франкфурт-Маннхайм идет согласно плану Deutsche Bahn (DB), через месяц после начала проекта. Около 800 работников DB и подрядчиков из различных строительных компаний трудятся на участке Ридбах с 15 июля, как объявила DB. На данный момент заменено около 37 километров путей и 55 переездов, а в пиковые дни работает более 90 строительных машин.

Команда Ридбах прилагает все усилия, чтобы завершить строительство к декабрю, как сказал член совета директоров инфраструктуры DB Бернхард Хубер. Обновленный маршрут должен возобновить работу в середине декабря. Этот высокочастотный участок часто испытывал перебои, что делает его идеальным кандидатом для этого пятимесячного проекта по модернизации в пилотном режиме. В ближайшем будущем планируется провести аналогичные работы на других немецких участках.

Альтернативный транспорт работает без сбоев, заявил DB. Флот из 150 автобусов обеспечивает региональные перевозки в течение пятимесячного периода модернизации. Пассажиры дали в основном положительную обратную связь после около 30 000 заместительных поездок, сообщил член совета директоров регионального транспорта DB Ева Палла. Автобусная замена работает без сбоев и была тепло встречена в первые недели.

Во время пятимесячной модернизации tanto и грузовое движение перенаправляется через соседние пути. Это также происходит без сбоев, как подтвердила DB. Проблемы не ограничиваются Гессеном и Баден-Вюртембергом, но распространяются и на Рейнланд-Пфальц, затрагивая в общей сложности три федеральных земли.

Обновленный маршрут Франкфурт-Маннхайм, после завершения, должен значительно улучшить обслуживание пассажиров, путешествующих между финансовой столицей Германии, Франкфуртом, и крупным городом Маннхаймом. Несмотря на продолжающуюся модернизацию, Deutsche Bahn (DB) гарантирует, что внимательно следит за альтернативными вариантами транспорта, обеспечивая бесперебойное движение для своих клиентов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
Федеральные земли Германии

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.
Федеральные земли Германии

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.

Автономная черепаха рвется в Майнц-Веisenau; вларис wenigenдаты успешно возвращают блуждающую рептилию своему законному собственнику.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав...
Федеральные земли Германии

Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

Трактир в Пассау почти полностью разрушен огнём. Ведутся следственныеatrizеции. Пока нет конкретных подозрений по поводу происхождения пожара.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Тирзепатид действует, подражая гормонам, которые стимулируют секрецию инсулина, усиливают чувство...
Здоровье

В фармацевтической компании утверждают, что при преддиабетическом и ожирении или избыточном весе лекарство тирзепатид снижает риск развития диабета на впечатляющие 94%.

За три года расследования препарат tirarпатида, продаваемый в США под названием Зепбонд для лечения диабета и Мounceра для управления весом, показал существенное влияние. Взрослые с предиabetes и ожирением или избыточным весом, принимавшие лекарство еженедельно, наблюдали значительное...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
Федеральные земли Германии

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека
Панорама

Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно