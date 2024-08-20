- Железнодорожная система продвигается с планируемым капитальным ремонтом путей, как и планировалось.

Модернизация на маршруте Франкфурт-Маннхайм идет согласно плану Deutsche Bahn (DB), через месяц после начала проекта. Около 800 работников DB и подрядчиков из различных строительных компаний трудятся на участке Ридбах с 15 июля, как объявила DB. На данный момент заменено около 37 километров путей и 55 переездов, а в пиковые дни работает более 90 строительных машин.

Команда Ридбах прилагает все усилия, чтобы завершить строительство к декабрю, как сказал член совета директоров инфраструктуры DB Бернхард Хубер. Обновленный маршрут должен возобновить работу в середине декабря. Этот высокочастотный участок часто испытывал перебои, что делает его идеальным кандидатом для этого пятимесячного проекта по модернизации в пилотном режиме. В ближайшем будущем планируется провести аналогичные работы на других немецких участках.

Альтернативный транспорт работает без сбоев, заявил DB. Флот из 150 автобусов обеспечивает региональные перевозки в течение пятимесячного периода модернизации. Пассажиры дали в основном положительную обратную связь после около 30 000 заместительных поездок, сообщил член совета директоров регионального транспорта DB Ева Палла. Автобусная замена работает без сбоев и была тепло встречена в первые недели.

Во время пятимесячной модернизации tanto и грузовое движение перенаправляется через соседние пути. Это также происходит без сбоев, как подтвердила DB. Проблемы не ограничиваются Гессеном и Баден-Вюртембергом, но распространяются и на Рейнланд-Пфальц, затрагивая в общей сложности три федеральных земли.

Обновленный маршрут Франкфурт-Маннхайм, после завершения, должен значительно улучшить обслуживание пассажиров, путешествующих между финансовой столицей Германии, Франкфуртом, и крупным городом Маннхаймом. Несмотря на продолжающуюся модернизацию, Deutsche Bahn (DB) гарантирует, что внимательно следит за альтернативными вариантами транспорта, обеспечивая бесперебойное движение для своих клиентов.

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