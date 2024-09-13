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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Железнодорожная корпорация передает собственность на свой логистический отдел DB Schenker Дании.

 and  Ann Bradley
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Несмотря на то, что Шенкер был значительным стимулом для доходов железной дороги в течение...
Несмотря на то, что Шенкер был значительным стимулом для доходов железной дороги в течение нескольких лет, он был тем не менее отгружен, чтобы облегчить долг.

Железнодорожная корпорация передает собственность на свой логистический отдел DB Schenker Дании.

РЖД планирует сосредоточиться на своих основных операциях и выступает за восстановление многих километров железнодорожных путей. Для этого финансово уязвимая организация получает миллиарды евро от продажи своей прибыльной дочерней компании DB Schenker. Проблема в том, что DB Schenker стабильно приносит прибыль.

Логистическое подразделение немецких железных дорог, DB Schenker, приобретается датским транспортным гигантом DSV за 14,3 миллиарда евро. Обе стороны подтвердили эту сделку, и она должна быть завершена в течение следующего года при условии одобрения железнодорожного регулятора и федерального правительства. Сохранение рабочих мест гарантировано до 2027 года, согласно заявлениям.

Недавно работники Schenker в различных городах провели протесты за сохранение своих рабочих мест.

Продажа направлена на то, чтобы позволить компании сосредоточиться на общественно ориентированной железнодорожной инфраструктуре в Германии и экологически чистом пассажирском и грузовом транспорте в Германии и Европе, как объяснил CEO Ричард Лютц. Кроме того, существенное сокращение долга способствует финансовой стабильности корпорации.

DB Schenker, базирующаяся в Эссене, насчитывает более 72 700 сотрудников в более чем 130 странах и является одним из ведущих мировых логистических операторов. Включая ожидаемые процентные платежи в процессе продажи, бизнес оценивается в 14,8 миллиарда евро, объявила железнодорожная корпорация. Продажа направлена на существенное сокращение долга компании. В течение следующих трех лет CEO Лютц объявил, что основное внимание будет уделено восстановлению инфраструктуры, железнодорожным операциям и прибыльности.

CEO DSV Йенс Х. Лунд сказал: "У нас есть четкий план стать ведущей транспортной и логистической компанией вместе со Schenker". Как новый владелец, DSV планирует инвестировать около одного миллиарда евро в Германию в течение следующих трех-пяти лет, что также должно создать рабочие места в Германии.

Приобретение Schenker DSV было намечено в последние дни. Согласно источникам, DSV и финансовый инвестор CVC были последними оставшимися претендентами на конкурсе. С приобретением Schenker DSV и Schenker должны генерировать совокупный доход в размере 293 датских крон (приблизительно 39 миллиардов евро) и нанимать около 147 000 человек в более чем 90 странах.

Комиссия выражает озабоченность потенциальным влиянием продажи DB Schenker на безопасность рабочих мест для ее сотрудников. После утверждения сделки Комиссия будет внимательно следить за соблюдением DSV взятых на себя обязательств по найму и инвестициям в Германии.

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