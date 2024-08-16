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Железная дорога Берлин-Гамбург закрыта на несколько месяцев

Начало постройки железнодорожного соединения между двумя крупнейшими городами Германии. Это первое из двух долгих закрытий для пассажиров, когда уже есть следующий закрытый участок.

 and  Melissa Williams
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Закрыто в пятницу: Железнодорожная линия между Гамбургом и Берлином будет под construction в...
Закрыто в пятницу: Железнодорожная линия между Гамбургом и Берлином будет под construction в течение четырех месяцев.

- Железная дорога Берлин-Гамбург закрыта на несколько месяцев

Железнодорожная линия между Берлином и Гамбургом** является одной из самых загруженных в стране. Каждый день около 30 000 пассажиров путешествуют между столицей и городом Ганзейского союза на поезде. Однако инфраструктура устарела и подлежит полной реконструкции. Для этого связь будет закрыта дважды на несколько месяцев. Первое закрытие начнется в эту пятницу. Вот что нужно знать пассажирам.

На какой срок будет закрыта линия?

Работа по строительству запланирована с этой пятницы до смены расписания 14 декабря. Это означает, что в течение примерно четырех месяцев будут значительные ограничения в дальнем и пригородном сообщении. "В частности, более 74 километров пути и более 100 стрелочных переводов между Віттенберге и Людвигслустом, а также между Гамбургом и Бюхене и вокруг Гагенова Ланд будут обновлены", - объявила железная дорога.

Что будет ходить во время закрытия?

Дальние поезда будут перенаправлены западнее через Штендаль, Зальцведель, Ульцена и Люнебург. Это увеличит время в пути на 45 минут. Поскольку этот маршрут частично однопутный, в час между двумя крупнейшими немецкими городами будет ходить только один дальний поезд вместо обычных двух. Для пассажиров между Гамбургом и Віттенберге будет организована замена автобусов, которая также будет проходить через Людвигслуст. Соединения уже включены в онлайн-расписания и доступны.

Есть ли дальнейшие ограничения?

Да. С пятницы начнутся работы между Гамбургом и Шверином - до 29 сентября. В это время там не будет ходить ICE. Будет организована прямая замена автобусов. Кроме того, один межгородской поезд в день будет ходить через Любек.

С другой стороны, еще один важный высокоскоростной маршрут полностью открыт: нет ограничений для путешественников между Кёльном и Франкфуртом. Они вынуждены были мириться с отклонениями почти четыре недели из-за работ по строительству. По пути были обновлены пути и стрелочные переводы. "Мы закончили вовремя", - сказал глава компании железных дорог DB InfraGO Филипп Нагл, согласно заявлению железной дороги. Соответственно, все ICE-поезда теперь снова ходят без ограничений. Железнодорожные станции Зигбург/Бонн, Монтабаур и Лимбург-Юг теперь снова обслуживаются.

Это уже полная реконструкция?

Нет. Железная дорога относит полную модернизацию более 40 сильно загруженных железнодорожных коридоров в Германии к полной реконструкции. Компания и федеральное правительство хотят таким образом постепенно привести устаревший железнодорожный путь между важными узлами в надлежащее состояние и улучшить надежность железнодорожного сообщения.

Реконструкция первого коридора на так называемом Ридбахне между Франкфуртом и Маннгеймом уже ведется около месяца. В следующем году в фокусе снова окажутся маршруты, важные для грузового сообщения между Эммерихом и Оберхаузеном, а также между Гамбургом и Берлином.

С августа 2025 года по апрель 2026 года снова будет закрытие между городами Ганзейского союза и столицей. Во время этих почти девяти месяцев будут обновлены пути, стрелочные переводы, контактная сеть и техника сигнализации и безопасности. После этого маршрут должен быть свободен от сбоев на годы, и поезда должны ходить там более надежно, чем раньше.

Почему железная дорога не делает работу одновременно и закрывает линию только один раз?

Из-за возраста маршрута некоторые работы уже не могут ждать. "Работа по строительству в 2024 году необходима, чтобы поезда могли продолжать ездить с полной скоростью и было меньше сбоев инфраструктуры", - говорится в презентации Deutsche Bahn. Компания интенсивно изучила, можно ли совместить строительные меры с общим ремонтом. Однако также должны быть соблюдены правовые сроки для технического обслуживания, что делает отсрочку невозможной.

Почему железная дорога полагается на общие ремонты?

Deutsche Bahn так же ненадежна, как и много лет назад. В первом полугодии 2024 года почти каждый третий дальний поезд опаздывал. Компания в основном винит в этом ветхую инфраструктуру, в которую десятилетиями вкладывалось слишком мало. Федеральное правительство теперь восполняет это миллиардами. С каждым отремонтированным главным коридором надежность всей железнодорожной сети должна постепенно улучшаться.

Для пассажиров это сначала означает дополнительные неудобства из-за сбоев, связанных со строительством. Может пройти несколько лет, прежде чем будет заметно улучшение.

Другие железнодорожные линии также могут потребовать реконструкции в будущем, так как запланирована полная модернизация более 40 сильно загруженных железнодорожных коридоров в Германии. Пассажиры, пользующиеся другими маршрутами, должны быть готовы к возможным сбоям и закрытиям.

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