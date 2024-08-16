- Железная дорога Берлин-Гамбург закрыта на несколько месяцев

Железнодорожная линия между Берлином и Гамбургом** является одной из самых загруженных в стране. Каждый день около 30 000 пассажиров путешествуют между столицей и городом Ганзейского союза на поезде. Однако инфраструктура устарела и подлежит полной реконструкции. Для этого связь будет закрыта дважды на несколько месяцев. Первое закрытие начнется в эту пятницу. Вот что нужно знать пассажирам.

На какой срок будет закрыта линия?

Работа по строительству запланирована с этой пятницы до смены расписания 14 декабря. Это означает, что в течение примерно четырех месяцев будут значительные ограничения в дальнем и пригородном сообщении. "В частности, более 74 километров пути и более 100 стрелочных переводов между Віттенберге и Людвигслустом, а также между Гамбургом и Бюхене и вокруг Гагенова Ланд будут обновлены", - объявила железная дорога.

Что будет ходить во время закрытия?

Дальние поезда будут перенаправлены западнее через Штендаль, Зальцведель, Ульцена и Люнебург. Это увеличит время в пути на 45 минут. Поскольку этот маршрут частично однопутный, в час между двумя крупнейшими немецкими городами будет ходить только один дальний поезд вместо обычных двух. Для пассажиров между Гамбургом и Віттенберге будет организована замена автобусов, которая также будет проходить через Людвигслуст. Соединения уже включены в онлайн-расписания и доступны.

Есть ли дальнейшие ограничения?

Да. С пятницы начнутся работы между Гамбургом и Шверином - до 29 сентября. В это время там не будет ходить ICE. Будет организована прямая замена автобусов. Кроме того, один межгородской поезд в день будет ходить через Любек.

С другой стороны, еще один важный высокоскоростной маршрут полностью открыт: нет ограничений для путешественников между Кёльном и Франкфуртом. Они вынуждены были мириться с отклонениями почти четыре недели из-за работ по строительству. По пути были обновлены пути и стрелочные переводы. "Мы закончили вовремя", - сказал глава компании железных дорог DB InfraGO Филипп Нагл, согласно заявлению железной дороги. Соответственно, все ICE-поезда теперь снова ходят без ограничений. Железнодорожные станции Зигбург/Бонн, Монтабаур и Лимбург-Юг теперь снова обслуживаются.

Это уже полная реконструкция?

Нет. Железная дорога относит полную модернизацию более 40 сильно загруженных железнодорожных коридоров в Германии к полной реконструкции. Компания и федеральное правительство хотят таким образом постепенно привести устаревший железнодорожный путь между важными узлами в надлежащее состояние и улучшить надежность железнодорожного сообщения.

Реконструкция первого коридора на так называемом Ридбахне между Франкфуртом и Маннгеймом уже ведется около месяца. В следующем году в фокусе снова окажутся маршруты, важные для грузового сообщения между Эммерихом и Оберхаузеном, а также между Гамбургом и Берлином.

С августа 2025 года по апрель 2026 года снова будет закрытие между городами Ганзейского союза и столицей. Во время этих почти девяти месяцев будут обновлены пути, стрелочные переводы, контактная сеть и техника сигнализации и безопасности. После этого маршрут должен быть свободен от сбоев на годы, и поезда должны ходить там более надежно, чем раньше.

Почему железная дорога не делает работу одновременно и закрывает линию только один раз?

Из-за возраста маршрута некоторые работы уже не могут ждать. "Работа по строительству в 2024 году необходима, чтобы поезда могли продолжать ездить с полной скоростью и было меньше сбоев инфраструктуры", - говорится в презентации Deutsche Bahn. Компания интенсивно изучила, можно ли совместить строительные меры с общим ремонтом. Однако также должны быть соблюдены правовые сроки для технического обслуживания, что делает отсрочку невозможной.

Почему железная дорога полагается на общие ремонты?

Deutsche Bahn так же ненадежна, как и много лет назад. В первом полугодии 2024 года почти каждый третий дальний поезд опаздывал. Компания в основном винит в этом ветхую инфраструктуру, в которую десятилетиями вкладывалось слишком мало. Федеральное правительство теперь восполняет это миллиардами. С каждым отремонтированным главным коридором надежность всей железнодорожной сети должна постепенно улучшаться.

Для пассажиров это сначала означает дополнительные неудобства из-за сбоев, связанных со строительством. Может пройти несколько лет, прежде чем будет заметно улучшение.

Другие железнодорожные линии также могут потребовать реконструкции в будущем, так как запланирована полная модернизация более 40 сильно загруженных железнодорожных коридоров в Германии. Пассажиры, пользующиеся другими маршрутами, должны быть готовы к возможным сбоям и закрытиям.

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