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Как долго будет закрыта линия?

Что будет работать во время закрытия?

Есть ли другие ограничения?

Это уже полная реконструкция?

Почему железнодорожная компания не делает работу одновременно?

Почему необходима полная реконструкция?

- Железная дорога Берлин-Гамбург закрыта на несколько месяцев из-за строительных работ

Железнодорожная линия между Берлином и Гамбургом является одной из самых загруженных в стране. Каждый день около 30 000 пассажиров путешествуют между столицей и городом Ганзейского союза. Однако инфраструктура устарела и подлежит полной реконструкции. Для этого связь будет прервана дважды на несколько месяцев. Первое закрытие начнется в эту пятницу. Вот что нужно знать пассажирам.

Как долго будет закрыта линия?

Рабочие будут проводиться с этой пятницы до изменения расписания 14 декабря. Это приведет к значительным ограничениям в дальнем и пригородном сообщении в течение примерно четырех месяцев. "Более 74 километров пути и 100 переездов между Віттенберге и Людвигслустом, а также между Гамбургом и Бюхене и вокруг Хагенова Ланд будут erneuert", - объявила железнодорожная компания.

Что будет работать во время закрытия?

Дальние поезда будут перенаправлены на запад через Штендаль, Зальцведель, Ульцена и Люнебург. Время в пути между Берлином и Гамбургом увеличится на 45 минут. Поскольку этот маршрут частично является однопутным, вместо прежних двух в час будет ходить один дальний поезд. Для пассажиров между Гамбургом и Віттенберге будет организована замена автобусов, также обслуживающая Людвигслуст. Соединения уже включены в онлайн-расписания и доступны.

Есть ли другие ограничения?

Да. С этой пятницы начнется строительство между Гамбургом и Шверином - до 29 сентября. Во время этого времени не будет ходить ICE. Будет организовано прямое сообщение с заменой автобусов. Кроме того, каждый день будет ходить один интерсити через Любек.

С другой стороны, важный высокоскоростной маршрут теперь снова свободен: нет ограничений для путешественников между Кёльном и Франкфуртом. В течение почти четырех недель они должны были мириться с обходными путями из-за работ на путях. Путями и переездами вдоль маршрута были erneuert. "Мы закончили вовремя", - сказал глава железнодорожной инфраструктурной компании DB InfraGO, Филипп Нагл. Теперь все ICE снова ходят без ограничений. Железнодорожная компания снова обслуживает станции Зигбург/Бонн, Монтабаур и Лимбург-Юг.

Это уже полная реконструкция?

Нет. Железнодорожная компания относит полную модернизацию более чем 40 высокочастотных железнодорожных коридоров в Германии к полной реконструкции. Компания и федеральное правительство хотят таким образом постепенно восстановить устаревшую сеть путей хотя бы между важными узлами и улучшить надежность железнодорожного сообщения.

Реконструкция первого коридора на так называемом Ридбахне между Франкфуртом и Маннгеймом ведется уже около месяца. В следующем году в фокусе будут маршруты, важные для грузоперевозок между Эммерихом и Оберхаузеном, а также между Гамбургом и Берлином снова.

С августа 2025 года по апрель 2026 года будет еще одно закрытие между городами Ганзейского союза и столицами. Во время почти девяти месяцев будут erneuert пути, переезды, контактная сеть, сигнализация и техника безопасности. Маршрут должен быть свободен от помех в течение многих лет, и поезда должны ходить более пунктуально, чем раньше.

Из-за возраста маршрута некоторые работы уже не могут ждать. "Работа в 2024 году необходима, чтобы гарантировать, что поезда смогут продолжать движение на полной скорости и будет меньше помех инфраструктуре", - говорится в презентации Deutsche Bahn. Компания интенсивно изучала, могут ли строительные работы быть объединены с общей реконструкцией. Однако также должны быть соблюдены правовые сроки для технического обслуживания, что делает отсрочку невозможной.

Почему необходима полная реконструкция?

Deutsche Bahn так ненадежна, как и много лет назад. В первом полугодии 2024 года почти каждый третий дальний поезд опаздывал. Компания в основном винит это в ветхой инфраструктуре, в которую десятилетиями вкладывалось слишком мало. Федеральное правительство теперь наверстывает упущенное миллиардами. С каждым отремонтированным основным коридором надежность во всей железнодорожной сети должна постепенно улучшаться.

Для пассажиров это сначала означает дополнительные неудобства из-за работ на путях. Может пройти несколько лет, прежде чем будет заметно улучшение.

Во время первого закрытия, которое начинается в эту пятницу и длится до изменения расписания 14 декабря, пассажиры столкнутся с существенными ограничениями из-за renovierung более 74 километров пути и 100 переездов между Віттенберге и Людвигслустом, а также между Гамбургом и Бюхене и вокруг Хагенова Ланд. Чтобы смягчить это, дальние поезда будут перенаправлены, что приведет к увеличению времени в пути, и будет организована замена автобусов для пассажиров между Гамбургом и Віттенберге.

Кроме того, между Гамбургом и Шверином также начнется строительство, без ICE во время этого времени, но с прямым сообщением с заменой автобусов. Эти ограничения являются частью полной реконструкции более 40 высокочастотных железнодорожных коридоров в Германии, поскольку железнодорожная компания и федеральное правительство хотят постепенно восстановить устаревшую сеть путей и улучшить надежность железнодорожного сообщения.

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