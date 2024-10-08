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Хаос в аэропорту вследствие сбоя самолётов и поездов в ATL

Технический сбой в обслуживании поездов при транзите между терминалами в аэропорту ATL привел к затору и замешательству в понедельник.

 and  Alex Stellmacher
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Техническая проблема с поездом наPlane в международном аэропорту Хартсфилда-Джексона в Атланте...
Техническая проблема с поездом наPlane в международном аэропорту Хартсфилда-Джексона в Атланте привела к скоплению пассажиров в понедельничное утро.

Хаос в аэропорту вследствие сбоя самолётов и поездов в ATL

Аэропорт объявил, что его поезд "ходит в режиме челночного движения из-за технической проблемы", в сообщении на своей платформе, что побудило CNN запросить дополнительную информацию.

Сообщение аэропорта просило пассажиров подчиняться инструкциям от ATL и авиакомпаний до завершения необходимых ремонтных работ.

Множество сообщений в социальных сетях рисовали хаотичную картину ситуации.

"Аэропорт ATL - настоящий хаос с остановленным поездом и множеством людей, застрявших в подземном переходе между терминалами", - заявил один пользователь в сообщении.

Кейган Илвонен, 33 года, удалось сесть на свой рейс в понедельник, но он описал сцену после контрольных пунктов как "безумное место".

"Нет персонала, который бы направлял, никто не делится информацией. Просто люди спускаются с эскалаторов и толпятся в районе поезда внизу", - поделился Илвонен с CNN.

"На самом деле, худшее управление толпой и обращение с людьми, которое я когда-либо видел в аэропорту", - прокомментировал Илвонен.

Тиффани Кинг, 27 лет, написала CNN, поделившись своим опытом: "Сотрудники кричали, чтобы люди продвигались, но это была неподвижная волна людей. Мне потребовалось час, чтобы пройти от ворот B до ворот C".

С 1980 года эта автоматизированная система поездов перевозит путешественников по аэропорту. К 2018 году она перевозила более 250 000 пассажиров в день, по данным аэропорта.

Из-за того, что поезд ходит в режиме челночного движения, многие путешественники оказались затронуты технической проблемой и искали новости для получения обновлений.

Затронутые путешественники делились своими frustriрующими опытами в социальных сетях, подчеркивая хаотичную ситуацию в аэропорту.

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