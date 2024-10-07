Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

Авиакомпания Emirates Airline со штаб-квартирой в Дубае запретила использование пейджеров и радиопереводок после инцидентов с устройствами, связанными с атаками в Ливане.

Самолёты Эмиратской авиакомпании, базирующиеся в Дубае, ввели запрет на использование пейджеров и радиостанций, в ответ на недавнее целенаправленное воздействие на эти устройства со стороны вооружённойorganisation Hezbollah в Ливане

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Крупный двухпалубный самолет Airbus A380 эмиратов в небе, направляющийся на посадку на...
Крупный двухпалубный самолет Airbus A380 эмиратов в небе, направляющийся на посадку на взлетно-посадочную полосу лондонского аэропорта Хитроу (LHR) в Великобритании. Эту титаническую, двухпалубную машину можно идентифицировать по регистрационному номер A6-EUI и она приводится в движение 4 мощными силовыми установками Engine Alliance GP7270. Данный дальнемагистральный лайнер прибыл из Дубая. Эмирейтс EK, крупнейшая национальная авиакомпания ОАЭ, принадлежит Корпорации инвестиций Дубая. Благодаря внушительному присутствию, Эмирейтс занимает 4-е место в мире среди авиаперевозчиков, базируясь в Международном аэропорту Дубая (DXB) и располагая флотом из 249 воздушных судов. Это необычное авиационное свидетельство происходит в Лондоне, Великобритания, в сентябре 2024 года.

Авиакомпания Emirates Airline со штаб-квартирой в Дубае запретила использование пейджеров и радиопереводок после инцидентов с устройствами, связанными с атаками в Ливане.

Все пассажиры, чьи рейсы направляются в, вылетают из или проходят через Дубай, не могут брать с собой пейджеры и портативные рации в зарегистрированном или ручном багаже, как указано на сайте авиакомпании в прошлую пятницу.

Полиция Дубая конфискует любые найденные в ручной клади или зарегистрированном багаже пассажиров такие устройства.

Этот запрет вступил в силу вскоре после серии взрывов пейджеров и портативных раций в Ливане, в результате которых, по данным ливанских властей, погибли не менее 37 человек, в том числе дети, и более 2900 человек получили ранения. Ливанские власти обвинили Израиль в организации атак.

По словам источника в ливанской службе безопасности, взрывчатое вещество было плотно упаковано в литиевую батарею пейджера и намеренно спрятано так, чтобы его было очень трудно обнаружить.

В связи с обострением tensions в Ближневосточном регионе были нарушены авиарейсы.

Эмирейтс, крупнейшая авиакомпания региона, сообщает, что рейсы в и из столицы Ливана, Бейрута, отменены до 15 октября. Пассажирам, следующим через Дубай в Бейрут, не разрешается садиться на свои рейсы из пункта отправления до дальнейшего уведомления. Эмирейтс также возобновит рейсы в столицу Иордании, Амман, начиная с воскресенья. Однако рейсы в и из Ирака и Ирана продолжают отменяться до понедельника.

Различные другие авиакомпании также временно приостановили рейсы в Бейрут и другие региональные аэропорты.

В результате этих мер предосторожности наблюдается всплеск интереса к новостям о путешествиях, и многие люди ищут актуальную информацию о затрагиваемых маршрутах и ограничениях. Несмотря на опасения по поводу безопасности, некоторые авиакомпании, такие как Эмирейтс, оптимистично смотрят на возможность возобновления определенных услуг, таких как рейсы в столицу Иордании, Амман.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Ныряя в симфонию хаоса в ХChi Минь — как это метко выразил автор Грэм Грин в «Тихом американце», —...
Стоит посетить!

Находясь в коммерческом центре Вьетнама, переживание расстройства является неотъемлемой частью наслаждения.

На фоне своей непрерывной трансформации, кипящий вьетнамский мегаполис, когда-то носивший название Сайгон, сохранил глубокую привязанность и уважение к своим историческим корням и традициям. Если знать правильные места, эти вековые ценности все еще можно обнаружить.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Жительница Манхэттена Молли Свинделл решила улететь из Нью-Йорка в Таиланд, чтобы лично встретиться...
Стоит посетить!

У нее есть непреклонное увлечение младенцем-помиго-хиппопотам Му Дэн, что заставляет ее путешествовать по всему миру, чтобы увидеть его.

Нью-йоркская жительница Молли Свиндолл прониклась любовью к крошечному пигмее Миппи по имени Моо Денг, что побудило её лететь из Нью-Йорка в Таиланд, чтобы впервые увидеть своего дорого животного.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно