Авиакомпания Emirates Airline со штаб-квартирой в Дубае запретила использование пейджеров и радиопереводок после инцидентов с устройствами, связанными с атаками в Ливане.
Все пассажиры, чьи рейсы направляются в, вылетают из или проходят через Дубай, не могут брать с собой пейджеры и портативные рации в зарегистрированном или ручном багаже, как указано на сайте авиакомпании в прошлую пятницу.
Полиция Дубая конфискует любые найденные в ручной клади или зарегистрированном багаже пассажиров такие устройства.
Этот запрет вступил в силу вскоре после серии взрывов пейджеров и портативных раций в Ливане, в результате которых, по данным ливанских властей, погибли не менее 37 человек, в том числе дети, и более 2900 человек получили ранения. Ливанские власти обвинили Израиль в организации атак.
По словам источника в ливанской службе безопасности, взрывчатое вещество было плотно упаковано в литиевую батарею пейджера и намеренно спрятано так, чтобы его было очень трудно обнаружить.
В связи с обострением tensions в Ближневосточном регионе были нарушены авиарейсы.
Эмирейтс, крупнейшая авиакомпания региона, сообщает, что рейсы в и из столицы Ливана, Бейрута, отменены до 15 октября. Пассажирам, следующим через Дубай в Бейрут, не разрешается садиться на свои рейсы из пункта отправления до дальнейшего уведомления. Эмирейтс также возобновит рейсы в столицу Иордании, Амман, начиная с воскресенья. Однако рейсы в и из Ирака и Ирана продолжают отменяться до понедельника.
Различные другие авиакомпании также временно приостановили рейсы в Бейрут и другие региональные аэропорты.
В результате этих мер предосторожности наблюдается всплеск интереса к новостям о путешествиях, и многие люди ищут актуальную информацию о затрагиваемых маршрутах и ограничениях. Несмотря на опасения по поводу безопасности, некоторые авиакомпании, такие как Эмирейтс, оптимистично смотрят на возможность возобновления определенных услуг, таких как рейсы в столицу Иордании, Амман.
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