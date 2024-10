У нее есть непреклонное увлечение младенцем-помиго-хиппопотам Му Дэн, что заставляет ее путешествовать по всему миру, чтобы увидеть его.

Она нашла в ней развлечение, и она кипела живостью, как рассказывает 30-летняя Свиндолл CNN Travel. "Она всего лишь крошечная сияющая точка в этом несправедливом мире, где происходит столько всего... Ее румяные щеки, она просто очаровательна."

Слава Му Денга взорвалась вскоре после его рождения, когда его опекуны в зоопарке Кхао Кхео начали выкладывать онлайн видео его приключений. Не прошло и минуты, как он стал интернет-сенсацией, достигнув таких высот, что на прошлой неделе стал героем скетча в Saturday Night Live.

Большинство поклонников Му Денга во всем мире довольствуются тем, что следят за ним издалека, но когда Свиндолл влюбилась, она начала искать рейсы в Таиланд.

Свиндолл, жительница Нью-Йорка, знала, что ей нужно встретиться с Му Денгом лично.

"Я люблю животных и люблю спонтанность, поэтому я решила сделать поездку", - объясняет Свиндолл. "Мой отец внезапно умер шесть лет назад, и после этого я решила жить полной жизнью и всегда быть спонтанной. Вот почему я решила сделать это путешествие".

Начало путешествия

Когда Свиндолл решила полететь в Таиланд, чтобы увидеть Му Денга, она знала, что нужно действовать быстро.

"Я хотела увидеть его, пока он еще полон юношеской энергии и игривости", - отмечает Свиндолл, упомянув, как быстро вырос Му Денг с тех пор, как появились первые вирусные ролики.

Свиндолл смогла взять всего несколько дней отпуска и у нее были билеты на выступление в выходные, поэтому она забронировала короткую 30-часовую поездку в Таиланд, вылетев из Нью-Йорка через Лондон во вторник и вернувшись через стыковку в Амстердаме в пятницу.

"Это было довольно коротко, но каждая секунда стоила того", - говорит Свиндолл, которая совершила это путешествие в одиночку.

Весь трип обошелся примерно в $1000-$1100.

"У меня много бонусных баллов за прошлые работы, поэтому я смогла сэкономить деньги, и мне также удалось получить некоторые скидки на поездку", - объясняет Свиндолл.

Из-за краткости своей поездки Свиндолл решила сделать ее поездкой, посвященной Му Денгу. У нее были планы больше исследовать Таиланд, но она пообещала себе, что вернется позже для полноценной поездки.

На этот раз ее миссия была ясна: посетить зоопарк Кхао Кхео.

"Королева и икона"

Свиндолл документировала свою поездку в Таиланд в TikTok.

Ее аккаунт, @1989vinyl, обычно посвящен контенту о Тейлор Свифт (The Washington Post назвала ее "самым большим фанатом Тейлор Свифт" в 2023 году).

Переход от самой большой поп-звезды мира к самому знаменитому детенышу бегемота был легким для Свиндолл, особенно учитывая, что она видела сходство между ними.

"Они оба настоящие иконы", - говорит Свиндолл. "Я верю, что королевы и иконы признают и ценят друг друга".

Первый пост Свиндолл в TikTok из этой поездки, в котором она приглашает своих подписчиков "присоединиться ко мне в 18,5-часовом полете в Таиланд, чтобы увидеть Му Денга", был просмотрен более 1,9 миллиона раз и продолжает набирать просмотры.

Многие зрители поддержали предприятие Свиндолл, в то время как некоторые были озадачены, предполагая, что Му Денг - рок-звезда или объект романтических интересов.

Свиндолл прилетела в Бангкок в среду и наняла водителя, чтобы отвезти ее в зоопарк. Ехать туда, Свиндолл волновалась - что, если она не встретит Му Денга? Что, если визит не оправдает ожиданий?

Но как только она прибыла к вольеру Му Денга, все ее опасения исчезли. Там, во плоти, была Му Денг - королева и икона, о которой она мечтала.

"О боже, она такая милая", - восклицает Свиндолл, фиксируя момент в TikTok.

В течение следующих нескольких часов Свиндолл наслаждалась тем, как Му Денг играл под дождем и бегал возбужденно после еды.

"Она такая милая и энергичная, невозможно не полюбить ее", - говорит Свиндолл, которая купила мерч Му Денга, в том числе шапку и пижаму, в зоопарке.

Свиндолл также наслаждалась тем, как наблюдала за мамой Му Денга.

"Я начала испытывать новую привязанность к виду пигмеи бегемотов в целом, так как мама Му Денга такая же замечательная, и я надеюсь, что она начнет получать больше любви", - говорит Свиндолл.

Момент Свифт

Пока Свиндолл наблюдала за Му Денгом, она вспомнила песню Тейлор Свифт "Кто боится меня, маленького?" (Как заядлый фанат Свифт, она всегда вдохновляется артисткой).

"Эта песня идеально передает Му Денга", - говорит Свиндолл. "Я думаю, она верит, что она более устрашающая, чем она есть на самом деле - когда она широко открывает рот и бегает без цели".

Так что же, вот ваш перефразированный текст:

На самом деле, другой трек Свифт, "Все слишком хорошо (10-минутная версия)", был тот, который Свиндл решила сыграть для Му Денга.

"Он просто лежал там на земле, так что, я думаю, он наслаждался", - говорит Свиндл. "Но честно говоря, я не включал его слишком громко, потому что не хотел беспокоить его. Так что я не уверен, слышал ли он его вообще, но я все равно сыграл этот трек для него. Я думаю, это потрясающая песня, и, кроме того, это sounded like a fun thing to try".

Свиндл уже поделилась более 15 TikToks о своей поездке к Му Денгу и была поражена количеством положительных комментариев и сообщений, которые она получает от людей со всего мира.

"Мне нравится придумывать истории, я люблю брать людей с собой в приключения и я обожаю шутить," - говорит Свиндл. "Так что было очень здорово видеть, как людям так нравится это. Было настоящее удовольствие связаться с таким количеством разных людей благодаря этому."

После своей поездки к Му Дайду счет подписчиков Свиндл взлетел, и один из ее TikToks с Му Дайдом набрал более 5 миллионов просмотров.

Свиндл утверждает, что не ездила в поездку ради вирусной славы.

"На самом деле, я не много об этом думала," - говорит она, добавляя, что хотя ей нравится создавать контент, это больше о том, чтобы получать удовольствие, чем о чем-либо другом. Она работает полный рабочий день, что является ее основным источником дохода.

"Моей первой мыслью было просто попасть в Таиланд. Я была без ума от Му Дайда," - говорит Свиндл. "Я хотела поделиться тем, что я делаю онлайн. Но даже если бы я получила нулевые просмотры, это не испортило бы, потому что это не было целью моего визита."

Будущие приключения

Повторяя свою поездку к Му Дайду, Свиндл уже планирует следующее животное приключение - она надеется отправиться в Мельбурн, Австралия, чтобы посетить аквариум Sea Life Melbourne и встретиться с другим вирусным животным - Пенсто, пингвином.

"Я просто без ума от животных," - говорит Свиндл. "Эта поездка будет более расслабленной, чем мое таиландское приключение."

"Я смогу уделить немного больше времени Пенсто," - говорит она. "И в эту поездку будет больше стратегии, но это показывает, что можно найти радость в спонтанности. Я полетела в Таиланд на авось, чтобы повидаться с Му Дайдом, и это было настоящее веселье."

Свиндл пытается сохранять позитивный настрой в жизни и принесла этот подход в свою поездку.

"Будет, что будет," - говорит она. "Я должна была встретиться с Му Дайдом, и это произошло, и это было довольно особенным. И я просто рада, что мне удалось поделиться этой радостью со всеми."

