Находясь в коммерческом центре Вьетнама, переживание расстройства является неотъемлемой частью наслаждения.

Это Хюэ, центр деловой активности возрожденного Вьетнама. Это мегаполис, одержимый непрерывной трансформацией. Под его фасадом скрывается глубокая привязанность и уважение к традициям и истории. Просто нужно знать, где искать.

Как однажды сказал поэт и novelist Грэхем Грин, "Вы приезжаете во Вьетнам, и понимаете многое за несколько минут. Но остальное - это то, что нужно пережить".

Грин обладал особым знанием. Его знаковая работа "Молчаливый американец" по-прежнему является бестселлером здесь, продается почти в каждом сувенирном магазине, который вы проходите. Грин совершил четыре поездки в страну в качестве иностранного корреспондента между 1952 и 1955 годами и стал свидетелем ее перехода от французской колонии к независимому государству, став таким образом проницательным наблюдателем Американской войны, как ее называют местные.

Эта способность чувствовать прошлое в настоящем сразу же поражает вас по прибытии. Несмотря на то, что это Хюэ, для многих местных жителей оно все еще остается Ханоем, его прежним названием, до победы героя, в честь которого был переименован город, в 1975 году.

"Верно!" - говорит наш гид По, отвечая на вопрос, можно ли все еще использовать известное прежнее название.

"Многие вещи по-прежнему называются Ханой", - говорит он. "У нас есть Ханойская река, у нас также есть Ханойское пиво".

Кларифицировав правила именования, По готовит нас к тому, чтобы принять хаос. В качестве CEO местного туроператора он прекрасно знаком с городом. И нет лучшего способа ориентироваться, чем на мотоцикле.

Обхватить руль

Согласно отчету C40 Cities Report за 2022 год, в Хюэ насчитывается около 7,3 миллиона мотоциклов. Это впечатляющая цифра, если учесть население города около 8,9 миллиона. Вы должны быть готовы ко всему, когда садитесь и заводите двигатель здесь.

Тем не менее, в этом хаотичном зрелище есть своя логика. Вцепившись в По, вы можете увидеть, как работает эта система. Водители выбирают проход и ловко пробираются через него. Проведите время в городе в течение года, и вы увидите удивительные вещи, перевозимые на двух колесах: коробки с автомобильными запчастями, мешки с золотыми рыбками, сложенные друг на друга, и даже целые семьи, с детьми, прижатыми между взрослыми для безопасности. Для непосвященных это может быть страшное, но захватывающее зрелище.

"Иногда пробки становятся невыносимыми, и они просто используют тротуар, чтобы набрать скорость", - смеется По, когда мы останавливаемся и почти попадаем под колеса, пытаясь воспользоваться старомодным хюэским заведением: уличной парикмахерской.

За один доллар можно получить бритье, а за два - стрижку. Эти парикмахеры существуют уже не одно поколение. Верные клиенты и заинтересованные туристы могут сесть и освежиться, пока город продолжает свою повседневную деятельность.

Побыть здесь позволяет поразмышлять. Громогласность Хюэ одновременно вдохновляет и утомляет. Сенсорный пир отовсюду, требующий поиска покоя. К счастью, здесь также легко найти спокойствие.

"Это главный герой представления"

Оперный театр Хюэ - свидетельство того, как современный Вьетнам научился сочетать прошлое с настоящим. Построенный французами в 1900 году, этот потрясающий театр мог бы быть перенесен прямо с улиц Парижа. Он served как Национальная ассамблея для Южного Вьетнама между 1956 и 1967 годами, а затем снова использовался как театр в 1976 году и был переименован в Муниципальный театр Хюэ.

Сегодня он является сценой для представления "Бамбуковый цирк", вдохновленного Cirque du Soleil шоу, которое рассказывает историю современного Вьетнама с помощью бамбука, материала, который используется здесь для всего, от строительных лесов до удочек для рыбной ловли.

"Он очень прочный, но при этом очень гибкий", - говорит Туан, директор шоу, который объяснил, как его команда создала это инновационное и блестящее шоу. "И это не просто реквизит. Это один из главных героев шоу".

Наблюдать за этими замечательными артистами, лазающими по бамбуковым шестам, пока разворачиваются сцены из Хюэ, от рабочих, строящих здания, до мотоциклов, разъезжающих во всех направлениях, - это восхитительно.

Попробовать сделать это самостоятельно, однако, - совсем другое дело. Перемещаться и передвигаться по этим шестам невозможно для неподготовленного человека, давая представление о их стойкости и огромных физических усилиях, которые прилагают эти люди каждый день. Фактически, "Бамбуковый цирк" был так успешен, что он отправился в мировое турне, разделяя магию Вьетнама со всеми, кому посчастливилось получить билет.

Древние верования, ценности и традиции

Если "Бамбуковый цирк" олицетворяет грацию, изящество и красоту Вьетнама, то водное кукольное представление является таким же. Это древнее искусство, выполняемое умелыми мастерами, управляющими куклами, находясь по пояс в воде, имеет корни, уходящие в глубь веков.

Находясь по пояс в воде в жарких температурах, чтобы выступать, требует выносливости и опыта, качества, которые у кукловода Тран есть в избытке. Наблюдать за ним - это дань уважения к истории и культуре для жителей Хюэ.

Во многих отношениях это динамичный, прогрессивный город. Но это также место, которое гордится своим наследием и прошлым, его жители явно заинтересованы в сохранении старых традиций, даже когда вперед идет время.

Эта энергия ощущается в тематическом парке Суой Тьен, месте, которое празднует и обучает вьетнамской истории и культуре, уникальный и оригинальный подход к типичному тематическому парку.

"Suoi Tien - это, по сути, парк развлечений в стиле сказки, как объясняет наш гид По, - переполнен обычаями, традициями и верованиями, которые формировали Вьетнам на протяжении тысячелетий.

Все аттракционы здесь глубоко укоренены в древних мифах, рассказывающих истории о А̂у Ко̛, снежной богине гор, считающейся матерью Вьетнама, её муже Ла̣к Ло̂нг Куа̂н и эпических битвах между предковым горным и речным богами.

Парк служит и образовательной поездкой, и развлекательным отдыхом, сочетая уроки истории с обычным весельем парка развлечений, где детский пляж находится рядом со строением древнего божества, а классическая американская горка - всего в нескольких шагах.

Добавить весеннюю походку

В глубине Сайгона все еще есть возможность насладиться еще одной культурной стороной, на этот раз немного необычной по сравнению с дорожными бритьем, цирковыми представлениями и водными куклами: кофе из циветты. Вьетнам, второй по величине в мире экспортер кофе после Бразилии, ценит свои робуста-бобы. Чтобы раскрыть истинный вкус своей знаменитой смеси, нужно отправиться в лучшие кофейни Хошимин Сити.

"Они кормят циветту свежими кофейными зернами, а затем, ну, природа берет свое!" - смеется По. "Это сертифицировано, знаете ли."

Зерна собирают, чистят и стерилизуют, в результате получается полнотелый, богатый кофе. Несмотря на уникальную обработку, это кофеиновая чашка, которая создает отличное настроение перед погружением в традиционные переулки и оживленные рынки Сайгона - обязательное место для посещения любого путешественника.

"Подлинные артефакты здесь", - показывает По, ведя нас через сувениры из войны во Вьетнаме. Конфликт кажется почти древней историей, учитывая, что эвакуация американского посольства произошла уже более полувека назад. Этот рынок сочетает в себе караоке-бары, барахолки и реликвии той войны, предлагая множество фотографий, медалей и значков, принадлежащих солдатам, которые бесследно исчезли.

Обходя это причудливое место, мы сталкиваемся с еще одним напоминанием о богатой культуре Вьетнама - детьми, запускающими воздушных змеев в солнечные дни, традиция, передававшаяся поколениями. Простая и красивая повседневность здесь, где процветает стойкость и изящество.

После того, как вы впитали оживленную энергию Хошимин Сити, вы, возможно, почувствуете себя жаждущим минуты покоя. К счастью, есть много тихих мест, чтобы убежать от хаоса. Например, прогуляйтесь вдоль реки Сайгон, чтобы получить освежающий перерыв и увидеть тихую сторону города, где местные жители занимаются своими повседневными делами. Или посетите один из многих красивых храмов города, таких как храм Мариамман или пагода Кван Ам, чтобы погрузиться в местную духовную культуру.

Кроме того, если вы хотите испытать уникальную сторону вьетнамской культуры, попробуйте кофе из циветты. Этот специалитет делается из зерен, которые прошли через пищеварительную систему циветты, небольшого млекопитающего, родственного изюбрю. Результат - богатый, ароматный напиток с гладкой и кремовой текстурой. Кофе из циветты можно найти во многих лучших кофейнях Хошимин Сити."

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