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Федеральные земли ГерманииНовостиДождь

Жара закончилась, и бури наступают.

В середине недели в многих местах жарко и сухо. К выходным жители Баварии могут рассчитывать на существенно больше дождя.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
После жары - прохлада в Баварии
После жары - прохлада в Баварии

- Жара закончилась, и бури наступают.

Жара в Баварии, по крайней мере на данный момент, спала, но температура остается высокой, как летом: После самого жаркого дня года с preliminarным максимумом 36,1 градуса Цельсия в Кицингене, температура сейчас снижается, и ожидается от 26 до 30 градусов Цельсия в четверг в Свободном государстве. К выходным может пойти сильный и продолжительный дождь, что снизит риск лесных пожаров.

По прогнозам немецкой метеослужбы (DWD), сохранится штормовая погода, особенно на юге Баварии, где ожидаются сильные ливни, а возможно, и сильные грозы. Зрителям концерта Адели в Мюнхене следует подготовиться к дождю и возможным сильным грозам в среду вечером.

Во вторник вечером пожарные и полиция были заняты локальными грозовыми фронтами. Особенно пострадали Нижняя Бавария, Верхний Пфальц и запад Мюнхена.

Временные перебои в железнодорожном сообщении

В районе Розенхайм в Верхней Баварии поезд Eurocity столкнулся с деревом, упавшим на рельсы, сообщила федеральная полиция. На борту находилось около 260 человек, но никто не пострадал, сообщила федеральная полиция. В других местах грозы также вызвали перебои в железнодорожном сообщении.

Выкорчеванные деревья, упавшие ветки, затопленные подвалы

В Нижней Баварии, по данным полиции, деревья были выкорчеваны, автомобили повреждены упавшими ветками, а подвалы затоплены водой. В Фельдкирхене в районе Штраубинг-Боген на некоторое время отключилось электричество. Организатор отменил запланированный факельный поход в связи со-Straubing Gauboden festival из-за угрозы грозы.

В Мюнхене грозы в основном затронули западную часть города вечером. Пожарная служба ответила на 35 случаев, связанных со штормом. Сильный дождь затопил дороги, затопил подземные переходы и затопил подвалы. В других местах также были наводнения, например, в Средней Франконии Вайсенбург.

В районе Эихштатт в Верхней Баварии трое людей получили ранения, когда водитель потерял контроль над своим автомобилем на шоссе А9 в сильный дождь.

Ожидается, что интенсивность дождя к выходным усилится, что значительно снизит риск лесных пожаров. Несмотря на прогноз сильного дождя и возможных сильных гроз, концерт Адели в Мюнхене все еще запланирован на среду вечером.

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