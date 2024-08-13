- Жара и сильные грозы в Северном Бадене

После недели, начавшейся с самых высоких температур года в юго-западных регионах, жителей Северного Бадена ждут сильные грозы и ливни до среды. Охлаждение ожидается только на следующей неделе.

В Вaghäusel-Kirrlach в районе Карлсруэ была зафиксирована вторая по высоте температура в Германии - 36,3 градуса по Цельсию, согласно предварительным данным немецкой службы погоды (DWD). Лидером стала Bad Neuenahr-Ahrweiler в Рейнланде-Пфальце с 36,5 градусами, сообщил метеоролог DWD. Это сделало вторник самым жарким днем года, превзойдя предыдущий рекорд 35,7 градусов.

Во вторую по высоте температуру в Германии в понедельник также было зафиксировано в Баден-Вюртемберге: в Оhlsbach температура достигла 35,6 градусов, повторив предыдущий рекорд года в Германии.

Ожидаются новые грозы в среду

В среду ожидается штормовая погода, с наибольшим воздействием на северную половину страны. Возможны локальные ливни до 25 литров на квадратный метр в час, град и порывы ветра до 80 км/ч.

Предупреждение о жаре сохраняется

На основе текущих прогнозов, температуры, зафиксированные в понедельник и вторник, скорее всего, станут самыми высокими в году, считает эксперт DWD.

Температуры в Баден-Вюртемберге могут достичь около 30 градусов в ближайшие дни, поэтому важно пить много воды, находиться в тени, вентилировать помещения ночью, носить легкую одежду, наносить солнцезащитный крем и следить за другими людьми. Министерство здравоохранения Штутгарта обычно рекомендует оставаться дома или в тени в полдень и избегать физических нагрузок.

Температура упадет ниже 30 градусов к выходным, с более прохладной погодой и температурами между 24 и 28 градусами.

Несмотря на сильные грозы и ливни до среды, риск наводнений возрастает из-за обильных осадков. Жителям Северного Бадена следует оставаться в курсе событий и принимать необходимые меры для защиты своего имущества от возможных наводнений.

Сильные дожди и ветры в среду могут привести к наводнениям в низменных районах, что делает обязательным для жителей подготовку к возможному водному ущербу, перемещая ценные вещи на более высокую территорию и герметизируя подвальные окна и двери.

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