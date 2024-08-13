- Жара и шторм в Рейнланд-Пфальц и Саар

После тропической ночи в некоторых местах день продолжается с сильным дождём. Немецкий метеорологический центр объявил экстремальное предупреждение о жаркой погоде в Рейнланд-Пфальце и Саарланде, где температура может подняться до 36°C. Воздух влажный, и хотя least утром небо ясное.

Изменение погоды с грозовыми дождями

Однако в течение дня всё меняется: грозы с сильным дождём, градом и порывистым ветром replaces солнечную погоду. Ночью температура немного понижается. В некоторых районах возможны грозы и сильные дожди при низких температурах от 22 до 17°C.

Во вторник температура снова поднимается. Максимальные температуры от 25 до 31°C не достигнут уровня предыдущего дня, но будет по-прежнему жарко. По данным DWD, влажная погода принесёт тяжёлые погодные условия в виде гроз, сильного дождя и града. В некоторых регионах также возможны порывы ветра.

После ночного понижения температуры метеорологи ожидают похожие значения в четверг. Дождь ослабевает, и лишь несколько дождевых облаков движутся на восток. Солнце может даже выглянуть время от времени. По прогнозам, конец недели должен быть таким же приятным.

Несмотря на то, что прогноз погоды обещает уменьшение дождя, другие части страны могут по-прежнему испытывать частые дожди и грозы. Эти нежелательные погодные условия могут нарушить Outdoor-активности и планы.

Неожиданно, более прохладная погода в четверг может не принести много облегчения от влажности, так как воздух останется влажным и некомфортным.

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