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ZF столкнется с будущей борьбой или сопротивлением IG Metall

Профсоюзные представители обеспокоены возможной потерей около 3000 рабочих мест у ZF в Саарбрюккене. Работники не склонны принимать это passively.

 and  Alex Stellmacher
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Тысячи сотрудников ZF, в том числе находящихся вFriedrichshafen, присоединились к дню протестов...
Тысячи сотрудников ZF, в том числе находящихся вFriedrichshafen, присоединились к дню протестов 'Будущее или Сопротивление'.

- ZF столкнется с будущей борьбой или сопротивлением IG Metall

Примерно 3500 работников поставщика ЗФ в Саарланде присоединились к общенациональной акции протеста против запланированных компанией сокращений, которые могут затронуть до 14 000 сотрудников в течение следующих четырех лет. Около 1000 коллег из Нойкирхена приняли участие в информационном мероприятии на заводе в Саарбрюккене, которое также посетила премьер-министр Анке Рехлингер от СДПГ.

"Мы не сдадимся", - заявил Патрик Зельцер, представитель IG Metall Саарбрюккена. День акции послужил предупреждением для совета директоров о том, что сотрудники едины и готовы к дальнейшим шагам, если переговоры с советом работников не приведут к разумным решениям. "Наше сообщение простое: либо будущее, либо сопротивление. Если местные потеряют будущее, мы восстанем", - заявил лидер профсоюза.

Среди работников много тревоги

"Работники глубоко обеспокоены своей занятостью", - сказал Марио Клаес, председатель совета работников ЗФ. Они также возмущены тем, что их предыдущая гибкость в обеспечении рабочих мест теперь ставится под сомнение в одночасье. Нет официального заявления о масштабах сокращений на местном уровне. По данным совета работников и IG Metall, в Саарбрюккене могут пострадать около 3000 человек, что составляет 10 000 сотрудников. Однако эта цифра не подтверждена или опровергнута. На данный момент представитель компании не предоставил никаких цифр, специфичных для местоположения.

Премьер-министр Анке Рехлингер посетила рабочих ЗФ, чтобы подтвердить приверженность правительства штата своим обещаниям и соглашению с компанией и советом работников по обеспечению местоположения и сохранению рабочих мест. Будет произведено значительное инвестирование в размере "большой трехзначной суммы в миллионах евро", чтобы сделать местоположение жизнеспособным. Условием является то, что "новые продукты будут размещены здесь, и последующие заказы гарантируют, что рабочие места на этом местоположении будут безопасными". В то же время заинтересованные сотрудники должны понять во время своего визита, что они не одиноки. Рехлингер добавила: "Вместе определенно дает вам силу в борьбе за будущее рабочих мест".

Директор по местоположению ЗФ в Саарбрюккене Андреас Хаббух сочувствовал обеспокоенности и опасениям работников. "Конечно, значительная часть рабочих мест останется здесь", - прокомментировал он. Он выразил оптимизм в отношении недавних успехов в размещении двух новых электрических осей на месте, что является важным шагом для будущего места. Однако место также должно повысить свою конкурентоспособность. Один из способов добиться этого - "приспособить рабочую силу к ситуации с заказами, устраняя рабочие места - не заменяя сотрудников, которые покидают компанию".

Профсоюз требует гарантий занятости до 2030 года и призывает совет директоров четко committing to немецкому местоположению, доверять идеям и способностям своих собственных сотрудников и менеджмента и прекратить "бездумные и дорогостоящие сокращения рабочих мест", которые угрожают операционной эффективности.

Для сайтов в Саарланде это означало консолидацию передач и E-осей в Саарбрюккене. "Нам не нужны больше восточноевропейские сайты", - сказал Зельцер. IG Metall Саарбрюккен выступает за "производство внутри компании вместо значительного расширения аутсорсинга и закупки деталей". Кроме того, они требуют "эффективность разработки, креативность и инновационные возможности вместо почасовой перевозки разработки, ИТ и администрации в так называемые 'страны с лучшей стоимостью'".

" despite the company's plans, the workers are determined to preserve their jobs, especially those with an 'Other, of circular cross-section' role within the company".

"The union is pushing for long-term job security until 2030, ensuring that roles of 'other, of circular cross-section' continue to contribute to the company's operations".

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