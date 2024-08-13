ZEW: "Экономические перспективы Германии рушатся"

Неопределенность не уменьшается: что происходит с экономикой США, процентными ставками и Ближним Востоком? Финансовые аналитики все больше склоняются к пессимизму в отношении ближайших месяцев. Очевидного экономического восстановления по-прежнему не видно.

Ожидания от профессионалов фондового рынка в отношении немецкой экономики в августе упали так сильно, как не снижались за два года. "Взгляд на немецкую экономику ухудшается", - прокомментировал развитие событий президент ZEW Ахим Вамбах. К этому contribuют "разочаровывающие показатели бизнеса" в экономике США, неопределенная денежно-кредитная политика и растущие опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 22,6 пункта до 19,2 пункта, согласно опросу 152 аналитиков Центром европейских экономических исследований в Мангейме (ZEW). Экономисты ожидали снижения только до 32,0 пунктов. Также упал индекс текущей ситуации, на 8,4 пункта до -77,3 пункта. В предыдущем месяце, когда ожидания впервые за год снизились, оценка текущей ситуации улучшилась.

Ожидания для еврозоны, США и Китая также существенно ухудшаются. "Это особенно влияет на ожидания экспортно-ориентированных секторов в Германии", - сказал Вамбах далее. Это указывает на то, что экономические перспективы будут и впредь находиться под влиянием высокой неопределенности. "Эта неопределенность также недавно отразилась на обвалах на международных фондовых биржах", - сказал президент ZEW.

Немецкая экономика сейчас находится в технической рецессии. Валовой внутренний продукт сократился на 0,1 процента во втором квартале после роста на 0,2 процента в первые три месяца года. "Общие экономические условия остаются неблагоприятными, и нет первоначального толчка", - сказал экономист Бастиан Хepperle из Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Существенного экономического восстановления в третьем квартале так и не произошло".

ZEW ежемесячно опрашивает экспертов из банков, страховых компаний и финансовых отделов крупных компаний о их оценках важных международных финансовых данных, которые дают представление о будущем экономическом развитии. Это включает в себя инфляцию, процентные ставки, фондовые индексы, валютные курсы и цены на нефть. Индекс ZEW считается важным индикатором будущего экономического развития в Германии.

В свете текущих экономических вызовов набирают обороты дискуссии о укреплении Экономического и валютного союза в ЕС. Нестабильная экономика США, неопределенная денежно-кредитная политика и эскалация tensions на Ближнем Востоке все вместе привели к ухудшению экономического прогноза в Германии, как заявил президент ZEW Ахим Вамбах. Эти факторы привели к значительному снижению ожиданий экономического восстановления, что отражается в индексе ZEW.

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