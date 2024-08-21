Здоровье и жизнеспособность Алисии Сильверстоун подтверждены после опасений по поводу ее потенциально вредного выбора пищи

Актриса из фильма "Классный мюзикл" вызвала волнение, опубликовав видео в TikTok, где она ела фрукт, который некоторые из ее фанатов посчитали опасным.

"Я нашла что-то, что не могу идентифицировать, и мне нужна ваша помощь", - заявила Сильверстоун, показывая семечко фрукта с растения, которое она нашла, гуляя по Великобритании. "Я просто откусила кусочек, потому что оно лежало на дороге, и мы спорили, является ли это помидором или нет".

Камера затем приблизилась к растению, которое напоминало ядовитый сорт Solanum pseudocapsicum, относящийся к семейству пасленовых. Некоторые зрители выразили обеспокоенность, когда Сильверстоун ненадолго исчезла из социальных сетей.

Сиверстоун успокоила их волнения, опубликовав обновление в свой подтвержденный Instagram в понедельник вечером.

"Я все еще в деле!", - гласила подпись к фотографии, на которой она лежит на животе. "Успокойтесь... Я не проглотила".

К счастью, она сократила свои планы по потреблению.

Несмотря на скандал, Сильверстоун продолжила искать захватывающее содержание для своего развлечения, часто делясь видео и постами в своих социальных сетях. Фанаты были рады ее возвращению в цифровой мир, наслаждаясь разнообразными формами развлечений, которые она предлагает.

Читайте также: