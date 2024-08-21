Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Здоровье и жизнеспособность Алисии Сильверстоун подтверждены после опасений по поводу ее потенциально вредного выбора пищи

Для Алиссы Силверстоун нет поводов для беспокойства, люди.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Алисия Сильверстон в январе.
Алисия Сильверстон в январе.

Здоровье и жизнеспособность Алисии Сильверстоун подтверждены после опасений по поводу ее потенциально вредного выбора пищи

Актриса из фильма "Классный мюзикл" вызвала волнение, опубликовав видео в TikTok, где она ела фрукт, который некоторые из ее фанатов посчитали опасным.

"Я нашла что-то, что не могу идентифицировать, и мне нужна ваша помощь", - заявила Сильверстоун, показывая семечко фрукта с растения, которое она нашла, гуляя по Великобритании. "Я просто откусила кусочек, потому что оно лежало на дороге, и мы спорили, является ли это помидором или нет".

Камера затем приблизилась к растению, которое напоминало ядовитый сорт Solanum pseudocapsicum, относящийся к семейству пасленовых. Некоторые зрители выразили обеспокоенность, когда Сильверстоун ненадолго исчезла из социальных сетей.

Сиверстоун успокоила их волнения, опубликовав обновление в свой подтвержденный Instagram в понедельник вечером.

"Я все еще в деле!", - гласила подпись к фотографии, на которой она лежит на животе. "Успокойтесь... Я не проглотила".

К счастью, она сократила свои планы по потреблению.

Несмотря на скандал, Сильверстоун продолжила искать захватывающее содержание для своего развлечения, часто делясь видео и постами в своих социальных сетях. Фанаты были рады ее возвращению в цифровой мир, наслаждаясь разнообразными формами развлечений, которые она предлагает.

Наблюдается: Алисия Сильверстоун потребляет потенциально опасные фрукты в TikTok. Актриса Алисия Сильверстоун вызвала беспокойство среди подписчиков, поделившись видео, на котором она съедает фрукт, сорванный с куста в саду в Лондоне.
Изображено: Файл изображения большого пальца Силверстоуна

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.
Общество

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.

Неflix, платформа для потоковой передачи, углубился в футбольный путь своего мужа, Дэвида Бекхэма, с документальным сериалом. Близлежащая инициатива направлена на рассказ о том, как звезда Spice Girls построила свой модный бренд.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обвинения в злоупотреблении Мелани Мюллер идентификационным материалом инвалидности
Общество

Обвинения в злоупотреблении Мелани Мюллер идентификационным материалом инвалидности

Обвинения в злоупотреблении Мелани Мюллер идентификационным материалом инвалидности Мелани Мюллер снова оказалась в центре внимания, на этот раз в суде района Лейпциг, не из-за своей музыки, а из-за обвинений в неподобающем поведении. Королева джунглей RTL и звезда Ballermann сейчас обвиняется в неоднократном исполнении нацистского приветствия во время выступления в Лейпциге

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Вайолет Эффлек и Сэри Круз приступят к учебе в колледже осенью.
Общество

Начало высшего образования близко для этих знаменитых потомков.

Известные дети, такие как Сур Конел Круз и Вайолет Эффлек, в настоящее время начинают свое маршрут в университете, тем самым приводя к прощанию со знаменитыми родителями.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Мachine Gun Kelly и его бывшая партнерша Эмма Канн приветствовали свою дочь Каси в июле 2009 года.
Общество

Она сопровождала отца в реабилитационный центр.

Ребенок Машина Гана Келли стал его вдохновением для того, чтобы побороть алкогольную зависимость. За последний год музыканту удалось сохранить трезвость.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.
Панорама

Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

В качестве опытного десантника, обвиняемый хорошо знаком с оружием и понимает последовательность боя от дома к дому. Его якобы опыт, по ताकatim} утверждению, использовался для возмутительных действий.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно