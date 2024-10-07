Здесь раскрывается список победителей в соглашении о забастовке в порту.

Соглашение относится исключительно к зарплатам, игнорируя другие положения контракта. Профсоюз согласился возобновить работу в пятницу, завершив трехдневную паузу, в то время как продолжаются дискуссии по вопросам, таким как усиление автоматизации и технологической интеграции.

Эта зарплатная договоренность помогла предотвратить то, что могло бы стать одной из самых разрушительных забастовок в истории США, если бы она продолжалась несколько недель или месяцев. Забастовка имела потенциал для нарушения импортных и экспортных операций по многочисленным портам, что привело бы к серьезным последствиям, если бы она затянулась.

Рабочие

Основными бенефициарами выступили члены Международной ассоциации докеров. Они получат немедленное повышение зарплаты на $4 в час, плюс к текущей максимальной зарплате $39 в час. Это составляет существенное увеличение более чем на 10%.

Кроме того, они будут получать ежегодное повышение зарплаты на $4 в час в течение шестилетнего контракта, что в совокупности составит $24 увеличения зарплаты. Это приведет к существенному увеличению зарплаты на 62%, без значительных удержаний из зарплаты. В отличие от многих профсоюзов, ILA не предоставила своим членам пособия по забастовке, чтобы помочь им в это время.

Хотя они не достигли первоначально запрошенного увеличения на 77%, сделка превзошла первоначальные предложения руководства о повышении зарплаты на 22%, 40% и менее 50% в течение срока действия контракта.

Харольд Даггетт

Перед забастовкой немногие за пределами американского профсоюзного движения или сообщества судоходства знали президента ILA Харольда Даггета. Однако к концу недели его напористый подход принес ему национальное признание и аудиторию в обоих этих кругах.

Он использовал красочную речь, приправленную бранью, и делал решительные заявления, заявляя, что готов вызвать мировой экономический коллапс, чтобы добиться требований своих членов профсоюза. Эти тактики сработали, чтобы получить одобрение.

Даггетт воспользовался существенными прибылями, полученными судоходными компаниями с начала пандемии, а также стойкой приверженностью членов ILA работе в течение пандемии, чтобы гарантировать удовлетворение потребностей потребителей и бизнеса. Его стратегия оказалась успешной.

Однако не все внимание было положительным. Вызвал резкую критику его существенный годовой доход почти в $1 миллион, превышающий зарплату многих профсоюзных лидеров. Кроме того, возобновились прошлые обвинения в связях с организованной преступностью, которые Даггетт решительно отрицает и успешно отразил в федеральном деле RICO в 2005 году. Кроме того, Даггетт заявил, что он получал угрозы смерти и преследования в попытке подорвать его позицию в переговорах.

Несмотря на скандальность, Даггетт, вероятно, оценил общественное внимание, полученное профсоюзом и его членами, а также рекордные прибыли, полученные иностранными судоходными компаниями, согласно доктору Сэлу Меркоглаино, морскому историку и доценту кафедры истории в Университете Кэмпбелла.

Впечатленный рычагами, которыми обладает ILA, Меркоглаино сказал, что Даггетту удалось сохранить единство всех местных профсоюзов вдоль двух побережий. Это было далеко не данность в процессе переговоров, так как Меркоглаино предсказывал меньшую единодушие среди местных профсоюзов год назад.

Бизнес и потребители

Быстрое решение по забастовке, позволившее возобновить работу на восточном и Мексиканском побережьях в кратчайшие сроки, можно считать положительным результатом для компаний, перевозящих товары, и потребителей, их покупающих.

Национальная федерация розничной торговли приветствовала решение прекратить забастовку, призывая профсоюзы и альянсы судоходства сотрудничать усердно и в доброй воле, чтобы добиться справедливого и окончательного соглашения. Нехватка могла привести к увеличению цен на различные товары, как продемонстрировала задержка на западном побережье после пандемии, что способствовало более высоким ценам с 2021 года.

Администрация Байдена

Звучали призывы к президенту Джо Байдену воспользоваться своим полномочием в соответствии с законом Тафта-Харли о принуждении членов ILA вернуться к работе на 90-дневный "охлаждающий" период. Это действие ослабило бы рычаги профсоюза, хотя не полностью, как Даггетт уведомил членов, чтобы они оставались оплачиваемыми в течение этого периода, обрабатывая только часть обычно обрабатываемого груза.

Несмотря на призывы, Байден отказался вмешиваться. Публично он и другие члены администрации выразили поддержку сделки, вознаграждающей членов профсоюза за их вклад в рекордную прибыльность иностранных судоходных компаний. Альтернативой была бы продолжительная забастовка, приводящая к значительным экономическим нарушениям, нехватке потребительских товаров, закрытию заводов и взрывоопасным общественным требованиям действовать враждебно по отношению к демократическим сторонникам труда.

Решение Байдена приоритезировать предотвращение серьезного экономического кризиса в стране заслужило благодарность, согласно исполняющему обязанности министра труда Джули Су, которая способствовала соглашению о зарплате в Нью-Джерси.

Судоходные компании

Несмотря на кажущееся противоположное, судоходные компании также извлекли выгоду из территориально быстрого соглашения. Быстрое решение выгодно для отрасли, которая в настоящее время наслаждается высокой прибылью. За три дня забастовка парализовала 5% глобальной емкости контейнеров, но через неделю нарушение могло бы усугубиться до 10% и более.

"Для судоходных компаний это незначительная помеха, если они все еще получают прибыль", - отметил Меркоглаино.

Это не было сценарием, которого добивалась Ассоциация морских перевозок США, орган, представляющий судоходные компании, операторов терминалов и порты. Однако это было лучшее, чего они могли добиться после того, как администрация Байдена дала понять, что они не будут вмешиваться. Меркоглаино предполагает, что администрация Байдена оказала большее давление на USMX, широко известную как группа, чем на профсоюз.

Согласно Меркоглаино, администрация Байдена имела значительное влияние на морской альянс. Он заявил, что USMX столкнулась с термином, которого они боялись - "антимонопольное законодательство". Это означало, что администрация могла бы рассмотреть возможность принятия мер против сотрудничества между судоходными компаниями.

Бизнес-сектор и потребители существенно выиграли от быстрого разрешения забастовки, так как перебои в импортно-экспортных операциях могли привести к росту цен и потенциальным дефицитам. Это соглашение позволило портам на Восточном и Мексиканском побережьях возобновить работу, предотвратив серьезный экономический кризис.

Гарольд Даггетт, президент ILA, воспользовался существенными прибылями морских перевозчиков и приверженностью членов ILA, чтобы добиться выгодных условий контракта, несмотря на критику в отношении своей зарплаты и прошлых обвинений.

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