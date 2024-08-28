- Здесь происходит беспрецедентное событие.

Доктор Боб из Джунглей RTL отсутствует на работе. В течение двух десятилетий этот преданный медицинский работник, известный как Роберт МакКаррон, не пропустил ни одного дня на базе. Однако неожиданные обстоятельства привели к отсутствию доктора Боба в предстоящем эпизоде, который выйдет в эфир в среду вечером на RTL+.

Ведущая Соня Цеттау сообщает новость, что Ян Кёппен временно займет его место, надев бейсболку и круглые очки, чтобы имитировать австралийский стиль доктора Боба. В 14-й день записи серии Кёппен информирует участников Елену Мирас и Георгину Фleur о предстоящих испытаниях.

Доктор Боб борется с простудой.

Отсутствие продолжается в эпизоде 15-го дня. По словам RTL, доктор джунглей был вынужден сделать небольшую паузу во время записи Легенд Джунглей, чтобы поправиться от простуды. Не волнуйтесь, скоро доктор Боб вернется в полную силу и поделится своими знаниями прямо перед полуфиналом, который будет транслироваться на RTL+ в пятницу вечером.

Интересно, что доктор Боб не единственный, кто страдает от болезни в этом Легендарном Джунглей Кампе. Ян Кёппен тоже был болен и был вынужден оставаться в помещении в начале лагеря.

В предстоящем эпизоде на RTL+ ведущим будет Ян Кёппен из-за отсутствия доктора Боба, который в настоящее время борется с простудой. Несмотря на то, что он сам был болен и оставался в помещении в начале лагеря, Ян также был вынужден взять небольшой перерыв, чтобы поправиться.

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