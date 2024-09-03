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КультураНовостиЭкхард Фрайз

Здесь мы видим богатых людей.

Телевидение представило первый эпизод 'Хотите стать миллионером?' 3 сентября 1999 года. Кто пока выиграл миллион долларов?

 and  James Williams
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C 1999 года Гюнтер Яух ведет популярное телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?»
C 1999 года Гюнтер Яух ведет популярное телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Отмечая 25 лет 'Вызовы миллионеру': Кто хочет заработать миллион долларов? - Здесь мы видим богатых людей.

Гюнтер Яух (68) запустил "Кто хочет стать миллионером?" 3 сентября 1999 года (RTL, также на RTL+). Эта викторина стала настоящим хитом и до сих пор завораживает зрителей на экранах после 25 лет. В настоящее время участники специального выпуска "Неделя 3 миллиона евро" получили еще один шанс на главный приз. За годы существования шоу кто-то смог ответить на все вопросы правильно и уйти с миллионом?

Последний чемпион, Рональд Тенholt

Рональд Тенholt, владелец соковыжималки из Кёльна, стал последним миллионером-чемпионом. Он заработал миллион 24 марта 2020 года, правильно ответив на вопрос о том, сколько досок входит в состав "классической, стандартной европейской паллеты EPAL 1". Тенholt присоединился к 10-strong списку обычных миллионеров, не считая специальных выпусков. Его рецепт успеха? "Во-первых, хорошая подготовка. Во-вторых, иногда нужно рискнуть. Это и я", - поделился Тенholt в интервью RTL после победы. И немного удачи сыграла свою роль. "Некоторые вопросы действительно подходили мне, например, последний вопрос о европаллетах. Я встречаю их каждый день в своем магазине", - отметил Тенholt, также продемонстрировав стойкость: он доходил до этапа выбора в 2016 и 2018 годах, но не дотягивал до кресла. В 2019 году появился другой миллионер ...

Ян Строх и Леон Виндмид

Ян Строх, полноправный юрист из Гамбурга, сорвал джекпот в специальном выпуске в честь 20-летия шоу. Он знал, что сказка братьев Гримм "Ханс в счастье" начинается не с "Жили-были...". В середине мая 2020 года он вернулся как Джокер, но не принес удачу участнице Мельани Шульц и сделал неправильный выбор. Предшественник Строха Леон Виндмид (35) стал своим собственным боссом в управлении событиями в 2007 году и получил докторскую степень в области психологии. Он знал, что классический куб Рубика, изобретенный Эрно Рубиком, состоит из 26 деталей. С тех пор Строх написал "Секрет психики - Как выиграть миллион с Гюнтером Яухом и другие способы сохранить нервы" и появился в подкастах и ​​театральных шоу.

Надя Сидикяр и Торстен Фишер

В 2015 году Надя Сидикяр выиграла более миллиона, точнее 1 538 450 евро. В специальном выпуске "Джекпот" все выигрыши игроков в креслах складываются в общий приз, и только участник с наибольшим количеством правильных ответов в конце забирает все, оставляя других ни с чем. Сидикяр действовала быстрее своих соперников и победила. В 2014 году Фишер, независимый ресторатор из Хамлена, заработал миллион в юбилейном шоу, посвященном 15-летию WWM. Он знал, что расстояние от Берлина до центра Земли примерно такое же, как и расстояние от Берлина до Нью-Йорка.

Себастьян Лангрок и Ральф Шноор

В марте 2013 года Себастьян Лангрок стал первым миллионером с риск-вариантом, ответив правильно. Профессиональный игрок в покер из Мюнхена, Лангрок участвует в живых турнирах с 2012 года. "Мистер Лангрок первый человек, выигравший более миллиона у нас почти за два с половиной года", - сказал Яух Лангроку по телефону, позвонив, чтобы сообщить ему хорошие новости. Аналогичный случай произошел в 2010 году с владельцем кафе Ральфом Шноором. Несмотря на то, что он уже знал ответ на миллионный вопрос "Какая была первая немецкая почтовая марка, выпущенная в Баварии в 1849 году? А: Черный Онер", Шноор позвонил своему телефону Джокеру.

Тимур Хайн и Стефан Ланг

В то время Стефан Ланг, установщик лифтов, также стал миллионером в 2006 году. Он ответил, что кислород - это элемент с наибольшей массовой долей в теле человека. Своими выигрышами Ланг отправился в семейную поездку в Индию, погасил ипотеку на квартиру, купил "Фольксваген Жук" для своей жены и реализовал свою профессиональную мечту о создании автодомов. Тимур Хайн, студент-англист, победил в 2007 году. Хайн, родом из Бендорфа возле Кобленца, использовал свои выигрыши для оплаты обучения и свадебных расходов своих родителей.

Миллионеры-звезды

Звезды также праздновали победу в миллионном выпуске, часто жертвуя выигрыши на благотворительность. В мае 2008 года комик Оливер Похер (46) правильно ответил на последний вопрос "Модель Нагеля-Шрекенберга описывает...", ответив "пробки на дорогах". В том же году Томас Готtschalk (74) также праздновал победу. Он ответил на миллионный вопрос "Какая была последняя любовь Франца Кафки, с которой он встречался в 1923 году, за год до своей смерти?", ответив "Дора Диамант". Барбара Шёнебергер (50) стала первым и пока единственным женским миллионером-звездой. В 2011 году она угадала последний вопрос "Как звали мальчика, на голову которого Вильгельм Телль стрелял знаменитым яблоком?", ответив "Вальтер".

Мария Винстроер и Герхард Краммер

В октябре 2002 года первым миллионером Euro became философ и любитель музыки Gerhard Krammer, правильно ответивший на последний вопрос о писателе Максе Фрише, построившем общественный бассейн в Цюрихе как лицензированный архитектор. Медицинская сестра Maria Wienstroer в 2004 году знала, что Линус Паулинг получил Нобелевскую премию по химии в 1954 году и в категории мира в 1962 году. С выигрышем она осуществила свою мечту открыть собственную медицинскую практику.

Мarlene Grabherr и Eckhard Freise

Главный приз был выдан в немецких марках дважды: в мае 2001 года Marlene Grabherr, офисный работник из Gottmadingen, узнала, что близнецы Robin и Barry Gibb из поп-группы The Bee Gees родились в один день. Eckhard Freise (79) стал миллионером впервые 2 декабря 2000 года. Историк, узнавший, что Эдмунд Хиллари покорил гору Эверест вместе с Тенцингом Норгеем в 1953 году, после своей победы появился в различных викторинах и стал членом престижной панели в ARD-шоу "Quizduell - Der Olymp", соревнуясь с известными знаменитостями.

В контексте истории игрового шоу "Кто хочет стать миллионером?" Eckhard Freise стал миллионером на специальном выпуске шоу до Marlene Grabherr, добившись этого 2 декабря 2000 года. Freise, историк из Германии, присоединился к рядам победителей-миллионеров шоу.

После своей победы миллионером Freise стал популярным и был приглашен для участия в различных викторинах. В конечном итоге он стал постоянным членом жюри в ARD-шоу "Quizduell - Der Olymp", соревнуясь с известными знаменитостями.

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