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Завершилось летнее перерыв на "Татуировку": эти следователи попрощались

На 2024 год запланированы две новые серии "Полицейский руф 110" и пятнадцать новых «Таторт». В этом ряду будет заключительный Франкфуртский случай с участием Яннеке и Брекс, а также уход Дагмар Манзел из Франконии.

 and  Vladimir Milov
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Наиболее узнаваемый ансамбль «Места преступления»: Слева направо расположились актеры мюchnerской...
Наиболее узнаваемый ансамбль «Места преступления»: Слева направо расположились актеры мюchnerской криминальной серии - Клаус Д. Клауснитцер, Аксель Пралль, Бьорн Меер, Ян Йозеф Лиферс, Кристин Уршпрух и Мехтхилд Груссманн.

- Завершилось летнее перерыв на "Татуировку": эти следователи попрощались

**Время истекло, свежие эпизоды "Таторт" и "Полицейский руф 110" выходят на ARD. Первое после летнего перерыва воскресенье криминальной драмы называется "Твоя мать", австрийский рэппер "Таторт" выйдет 15 сентября в 20:15.

Перед летним перерывом, начавшимся 20 мая (Пасхальный понедельник) после трансляции "Таторта" из Черного леса, на первом канале уже были показаны 17 "Татортов" и 5 "Полицейских руфов" в этом году. Среди них было второе дело команды Коицш и Lehmann из Халле (Петер Курт и Петер Шнайдер), начавшееся в 2021 году.

Предварительный обзор того, что осталось в первых трансляциях до конца декабря - в настоящее время запланировано 15 "Татортов" и 2 "Полицейских руфа". Порядок будет окончательно определен при составлении расписания примерно за шесть недель до этого.

Вена/ORF:

Иногда выходит три австрийских "Таторта" в год, иногда два - в 2024 году их будет два. Во втором случае (15 сентября) обнаруживается мертвым поднимающийся вейнский рэпер - подозреваемых предостаточно. Этот хип-хоп "Таторт" называется "Твоя мать" (изначально "Дитя шлюхи").

Черный лес/SWR:

В "Ad acta" (22 сентября) Тоблер и Берг (Ева Лёбау и Ханс-Йоахим Вагнер) задаются вопросом, почему отчим и босс убитого адвоката не хочет помогать в расследовании его смерти.

Франкфурт-на-Майне/HR:

"Так зелено, когда цветут холмы Франкфурта" - так называется последний (и 19-й) случай команды Янеке/Брикс (Маргарита Бройх и Вольфрам Кок), который выйдет 29 сентября. В этом случае Маттиас Брандт играет роль психолога, а HR обещает захватывающую развязку.

Висбаден/HR:

13-й случай ЛКА-инспектора Феликса Мурота (Ульрих Тукур) переносит нас в 1940-е годы. Он имеет дело с разыскиваемым военным преступником. Как можно догадаться, "Мурот и тысячелетний рейх" (выход по HR запланирован на 20 октября) не представлен в типичном здесь-и-сейчас формате.

Франкония/BR:

Десятый случай с 2015 года завершает историю Паулы Рингельхahn. Актриса Дагмар Манцель покидает команду. "Тем не менее, самоубийство 25-летнего заключенного запускает цепочку смертельных инцидентов в Нюрнберге", - резюмирует BR сюжет.

Людвигсхаfen/SWR:

"Твоё право" отмечает 80-й выход Ульрике Фолькертс в роли Лены Оденталь (в 35 лет - для Лизы Биттер в роли Йоханны Штерн это десятый год). В этом случае подозревают уволенного сотрудника колл-центра, совершившего убийство.

Штутгарт/SWR:

По словам SWR, "Пусть она уйдет" Ланнерта и Ботца выйдет примерно в ноябре. Дuo (Ричи Мюллер и Феликс Кляре) расследуют смерть женщины, которая оставила свой родной город, семью и жениха ради городской жизни. Это самоубийство?

Мюнхен/BR:

Инспекторы Батик и Лайтмайр (Мирославу Немец и Удо Ваттвеитль) берутся за NATO-упражнение в своем 96-м случае. С властью приходит ответственность, так как сценарий включает в себя множество солдат, гражданских лиц и тяжелой техники.

Киль/NDR:

В "Борowski и вечное море" Клаус Борowski и Мила Сахин (Альмила Багриачик) расследуют серию таинственных самоубийств женщин на пляже Киля. Это 42-й и предпоследний случай для Акселя Мильберга. Два следующих выйдут в 2025 году.

Ключевой уход из "Таторт" в Мюнстере

Мюнстер/WDR:

Дорогая команда сталкивается с безжизненным телом адвоката во втором случае сезона "Человек умирает только дважды" (рабочее название 46-го "Таторта" Мюнстера когда-то было "Проклятие смерти маски"), которого пронзает загадочный артефакт с древней воинской скульптуры. Комиссар Тил (Аxel Prahl) и профессор Бёрне (Ян-Йозеф Лайферс) соглашаются - это было не просто трагическое стечение обстоятельств.

Это последний случай для Мехтхилд Гроссманн в роли государственного прокурора Вильгельмины Клемм. Актриса с узнаваемым низким голосом recently объявила, что покинет после двух фильмов в 2025 году.

В "Молчании" персонаж по имени Фальке (Вотан Вилке Мёринг) наслаждается уединенным отдыхом в монастыре. В последнюю ночь, которую он празднует со своим соседом по комнате, внезапно происходит пожар. Пастор Отто монастыря погибает. Это было несчастный случай или преступление?

Цюрих/SRF:

Второй швейцарский криминальный сериал года, главные роли в котором исполняют Гранджен и Отт (Анна Пьере Зуэчер и Кароль Шюлер), должен выйти в декабре. "Перевозчик" происходит в предрождественский период и вращается вокруг серийного убийцы, действующего в банковском секторе.

Бремен/Радио Бремен:

В "Безмолвной ночи" Моорманн и Зельб (Ясна Фритци Бауэр и Луиза Вольфрам) дежурят во время праздников. Капитана находят мертвым в его комнате с огнестрельным ранением. Он и его партнер пригласили филиппинского моряка пожить у них. Неудачная попытка ограбления?

Какие команды "Таторт" вернутся в 2025 году

В 2024 году из программки ARD отсутствуют команды "Таторт" из Саарбрюккена, Берлина и Дрездена, они вернутся только в 2025 году.

Инспектор Шарлотта Линдхольм (Мариа Фуртванглер) из NDR, переведенная из Ганновера в Гёттинген в 2019 году из-за проблем в команде, также берет перерыв.

Эти сериалы "Полицейский руф" по-прежнему запланированы на 2024 год

Для этого года уже закончились дуэты НDR из Ростока, Бёве и Кёниг (Лина Бекманн и Аннеке Ким Сарнау). Аналогично, команды "Полицейский руф" MDR, в том числе Клаудия Михельсен в роли Доррен Браш в Магдебурге, все еще запланированы.

Мюнхен/BR:

Под руководством ветерана криминального жанра Доминика Графа команда Крис Блом (Йоханна Вокалек) и Деннис Эден (Штефан Циннер) создали свой третий случай. В "За пределами закона" убийство любительской порноактрисы и сложные юридические проблемы лежат в основе истории.

Бранденбург/RBB:

В криминальном триллере "Водные пути" найден мертвым польский студент в каноэ, плавающем по каналу. Детективы Винсент Росс (Андре Кацмарczyk) и Карл Рогов (Франк Лео Шрёдер) расследуют, следуя старому водному пути, который изучал жертва.

Развлекательные программы ARD продолжаются с новыми эпизодами "Таторт" и "Полицейский руф 110", в том числе ожидаемым "Твоя мать" с венайским рэпером. После летнего перерыва запланированы еще больше "Таторт" и "Полицейский руф" драм до декабря, предлагая различные криминальные сценарии в разных регионах.

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