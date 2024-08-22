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Завершено строительство водяной башни.

Башня Технологии в Hamburgo-Rothenburgsort, известная как самая старая водонапорная башня Европы на материке, также падет жертвой времени. После реставрации она снова обретает былую славу благодаря впечатляющему возрождению.

 and  Max Becker
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Реконструкция исторической водонапорной башни была завершена в течение девяти месяцев.
Реконструкция исторической водонапорной башни была завершена в течение девяти месяцев.

- Завершено строительство водяной башни.

После завершения укладки последней плитки историческая водонапорная башня в Гамбург-Ротенбургсорте прошла через восьмимесячный процесс обновления. Почетную миссию завершить работы взяли на себя Президент Парламента Карола Вейт и CEO Гамбург Вasser Инго Ханеманн, которые стояли перед 64-метровым символом возле мостов Эльбы. За эти месяцы кирпичи, раствор и окна этой известной конструкции получили долгожданный ремонт, а трещины, в том числе те, которые были вызваны ударом молнии, были заделаны.

Ханеманн тепло отзывался о водонапорной башне, называя ее старейшим монолитом на европейском континенте и техническим чудом своего времени. "Построенная в 1848 году, она представляет собой выдающееся инженерное достижение", - добавил он.

Согласно Гамбург Вasser, внутри башни проведена тщательная десоляризация, лестница отреставрирована, а электрические компоненты обновлены. Проект был профинансирован в размере около 1,1 миллиона евро за счет федеральных средств из программы сохранения памятников.

Вейт упомянула, что водонапорная башня чудом избежала разрушения во время Второй мировой войны и является особым ориентиром для жителей Ротенбургсорта. "Гамбург всегда был лидером в обеспечении своих граждан современными централизованными водоснабжением, но не менее важно признать, что башня является символическим маяком для Ротенбургсорта, одним из немногих зданий, переживших грозные бомбардировки", - отметила она.

Сохранение памятника служит двойной цели для района - оно питает идентичность и преемственность с прошлым, заявила Вейт. "Сохраняя этот символ, мы сохраняем чувство истории и помогаем будущим поколениям ценить стойкость наших корней".

Ханеманн объявил, что скоро любопытные местные жители смогут посетить полностью обновленное здание. "Мы в настоящее время работаем над разработкой программы, которая будет доступна к концу года", - раскрыл он.

Историческая водонапорная башня в Гамбург-Ротенбургсорте, теперь отреставрированная, стоит как свидетельство усилий по сохранению памятников. В ближайшее время посетители смогут посетить этот монолит, один из старейших на европейском континенте, чтобы оценить его техническое чудо и историческое значение.

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