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Завершение обучения в Северном Рейн-Вестфалии в среднем в возрасте 24 лет

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

- Завершение обучения в Северном Рейн-Вестфалии в среднем в возрасте 24 лет

Жители Северного Рейна-Вестфалии в 2023 году в среднем получали первое высшее образование в возрасте 24 лет, согласно данным Статистического управления Северного Рейна-Вестфалии (IT.NRW). Анализ был проведен на основе примерно 67 000 первых степеней, присужденных в этом году. Это означает снижение среднего возраста выпускников на три года по сравнению с показателем 1999 года, когда в рамках Болонской реформы были введены программы бакалавриата с сокращенной продолжительностью обучения. В 2023 году почти 90% выпускников в Северном Рейне-Вестфалии получили степень бакалавра в качестве первой квалификации, согласно данным IT.NRW. Многие из них затем продолжают обучение, стремясь получить степень магистра.

Снижение среднего возраста выпускников может быть связано с введением сокращенного NRW-Abitur (G8) в 2013 году, как предположило статистическое управление.

Введение сокращенного NRW-Abitur (G8) в 2013 году могло способствовать снижению среднего возраста выпускников, получающих первое высшее образование. После окончания школы многие студенты в Северном Рейне-Вестфалии сразу же поступали на программы бакалавриата из-за сокращенной продолжительности обучения.

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