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Завершает карьеру: вратарь прощается с Федерацией футбола Германии

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

- Завершает карьеру: вратарь прощается с Федерацией футбола Германии

Пришло время повесить бутсы на гвоздь для легенды чемпионата мира 2014 года: Маннель Нойер (38), многолетний вратарь сборной Германии, объявил о своем уходе из международного футбола. Он объявил о своем уходе в Instagram в среду (21 августа), сказав: "Спасибо, Германия! Носить твою национальную футбольную форму было честью".

В видеоролике в Instagram опытный вратарь говорит: "Привет, фанаты, дорогая немецкая футбольная команда. День, которого все ждали, настал. Сегодня заканчивается мое путешествие с немецкой национальной футбольной командой." Говоря о трудности этого решения, он добавляет: "Каждый, кто меня знает, понимает, что это не было легким выбором для меня".

Маннель Нойер провел 15 лет в команде DFB, и его самым памятным моментом за это время было выигрывание чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Оглядываясь на свою карьеру, он чувствует гордость и благодарность за эти опыты. Нося капитанскую повязку в течение семи лет, он считает все, что произошло после 2014 года, бонусом. Летний домашний чемпионат Европы этого года был вершиной.

Путешествие Маннеля Нойера с национальной сборной началось в 2009 году, когда он играл против Объединенных Арабских Эмиратов. На чемпионате мира 2010 года в ЮАР он стал первым выбором сборной Германии. С 124 матчами он является самым капающим вратарем Германии, а с 39 матчами на чемпионатах Европы и мира он является рекордсменом как по количеству матчей, так и по количеству матчей для Германии. Известный своей новаторской интерпретацией роли вратаря, он часто признается одним из лучших вратарей всех времен. Он был признан лучшим вратарем мира по версии IFFHS в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах и был признан лучшим вратарем мира за десятилетие 2011-2020 годов. Он также был признан лучшим вратарем мира по версии ФИФА в 2020 году.

Будущее Маннеля Нойера в "Баварии Мюнхен" остается неясным. В настоящее время он находится под контрактом со своим долгосрочным клубом до 30 июня 2025 года.

Жена Анника выражает гордость

Поддержка Маннеля Нойера после его объявления о уходе поступает в комментариях в Instagram. Хотя многие фанаты грустят, его жена Анника Нойер (24) празднует его достижения. Она пишет: "Ты лучший вратарь в мире! Гордись тем, чего ты достиг с национальной командой. Мы любим тебя безумно".

После того, как он поделился своим сердечным объявлением о уходе, Маннель Нойер получает сообщение поддержки от своей жены Анники, которая выражает гордость за его достижения и хвалит его как лучшего вратаря в мире. Оглядываясь на свою любовь к игре, Маннель Нойер мог бы сказать: "Я люблю тебя, Анника, и я люблю футбол. Я всегда буду ценить моменты, которые мы провели вместе на поле и вне его во время моей международной карьеры".

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