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ПанорамаНовостиСудно

Застрявший грузовой вертолет " Верити " извлечен из морских глубин

Пять моряков погибли во время морской катастрофы в немецком заливе. Парусник 'Искренность' пошел ко дну и пролежал на дне океана несколько месяцев. Недавно плавучий кран成功 поднял затонувшее судно.

 and  Anthony Ross
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Фрагменты затонувшего грузового судна 'Верность' были подняты.
Фрагменты затонувшего грузового судна 'Верность' были подняты.

- Застрявший грузовой вертолет " Верити " извлечен из морских глубин

Примерно через десять месяцев после трагического столкновения двух судов в немецком заливе крупнейшие оставшиеся фрагменты затонувшей "Верности" были недавно подняты. Громоздкий кран поднял примерно 50-метровый носовой отсек на платформу, как сообщил представитель Администрации водных путей и судоходства.

"Какое впечатляющее спасательное мероприятие было успешно и безопасно проведено сегодня!" - прокомментировал Эрик Оэхльманн, начальник Администрации водных путей и судоходства, в заявлении. Он выразил благодарность каждому за их исключительную, высококвалифицированную работу в сложных условиях.

Всего несколько дней назад из глубины моря был поднят кормовой отсек, который отделился под водой. Буксир будет отправлен для транспортировки ржавого корпуса в Нидерланды для утилизации.

Трое моряков все еще не найдены

24 октября 2023 года, на рассвете, побережный грузовой корабль "Верность" и грузовое судно "Полесье" столкнулись в немецком заливе, юго-западнее острова Гельголанд. На борту "Верности" находились семь членов экипажа и 187 рулонов стальной проволоки в качестве груза. Корабль быстро затонул. Несколько судов и вертолет немецкой военно-морской авиации обследовали район, но сложные морские условия, сильный ветер и холод затруднили спасательную операцию. Двоих человек спасли из воды, но, к сожалению, помощь пришла слишком поздно для пяти членов экипажа. Два тела были найдены, но трое моряков все еще считаются пропавшими без вести, и власти считают, что они погибли в катастрофе.

Передняя часть "Верности" будет тщательно исследована морскими инженерами в поисках улик о затоплении судна. Несмотря на успешное извлечение более крупных частей судна, поиски оставшихся членов экипажа продолжатся до тех пор, пока они не будут найдены или не подтвердят их гибель.

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