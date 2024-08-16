- Застрял в ловушке от машины, едущей назад. 23-летний погиб.

Женщина 23 лет была сбита и убита в Хagens в пятницу утром, когда машина, которую она толкала после поломки, откатилась и прижала ее к фонарному столбу. Ее близнец и 18-летний водитель также присутствовали на месте происшествия. Машина заглохла на холме, и трое женщин вышли, чтобы толкнуть ее. Однако машина откатилась и смертельно травмировала 23-летнюю женщину. Несмотря на усилия по оказанию первой помощи, она later умерла в больнице.

Авария вызвала сильное потрясение и горе среди семьи и друзей женщины. Необходимо проявлять дополнительную осторожность при толкании заглохшей машины, чтобы предотвратить подобные аварии.

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