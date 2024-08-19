- Защитники "Преступлений" против "Альтернативы" защищаются Красной Флорой.

В Сchanzenвиртеле Гамбурга плакат в Красном Флоре призывал радикальных левых активистов совершать криминальные действия против «Альтернативы для Германии» (АфД). Красный Флор перечислил «13 действий против АфД», предложив первым шагом уничтожать предвыборные материалы. Кроме того, он призывал мешать предвыборным мероприятиям, нападать на места и блокировать транспорт, но предупреждал об опасности быть пойманным. Об этом первоначально сообщило NDR 90.3.

Глава АфД в Гамбурге Дирк Нокеманн заявил: «Мы не будем запугиваться; пришло время так же решительно бороться с левым экстремизмом, как и с правым». По его мнению, Красный Флор должен был быть закрыт много лет назад. Полиция квалифицировала плакат как публичное побуждение к совершению преступлений, что привело к расследованию. Представитель заявил dpa, что расследование ведется под надзором отдела по защите конституции.

Недавно Красный Флор выразил поддержку заключенной предполагаемой террористке РАФ Данииле Клетте. Он также привлек внимание, призывая к освобождению мира от известной террористической группы ХАМАС.

«Альтернатива для Германии» решительно осудила призыв к действиям против них со стороны Красного Флора в Сchanzenвиртеле Гамбурга. Гамбургское отделение АфД, возглавляемое Дирком Нокеманном, расценило этот инцидент как четкий пример левого экстремизма и потребовало более решительных действий против подобных институтов.

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