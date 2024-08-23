- Защитники политики поощрения многодетного рождения

Федерация немецких профсоюзов (ДГБ) выступает за сохранение существующей политики в отношении многодетных семей в сфере детского сада. Как заявила председатель ДГБ Сюзанна Видемайер, семьи с большим количеством детей часто сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями из-за растущих расходов на жизнь. Данное правило облегчает финансовое бремя родителей и минимизирует региональные различия в стоимости детского сада, отметила она. Важно, чтобы государство также решало текущие проблемы с персоналом в этих учреждениях.

В 202X году финансовые обязательства государства, согласно Министерству социальных дел, составляют примерно 449 миллионов евро. В настоящее время семьи с несколькими детьми в яслях, детских садах и послешкольном уходе платят только за старшего ребенка. Однако ХДС и СВП в земельном парламенте выступают за то, чтобы семьи в будущем платили только за самого младшего ребенка. По данным Министерства социальных дел, это могло бы сэкономить около 18 миллионов евро. Тем не менее, реализация такой реформы приведет к увеличению расходов для некоторых родителей, так как ясли (для детей в возрасте от 0 до 3 лет) обычно дороже, чем детский сад (для детей в возрасте от 3 до 6 лет).

Происхождение этого спора связано с продолжающимися дискуссиями о двойном бюджете и значительном увеличении государственных расходов на детский сад в последнее время. Кроме того, в будущем не будет доступно федеральное финансирование для правил, касающихся многодетных семей.

Продолжающиеся дискуссии о двойном бюджете и значительном увеличении государственных расходов на детский сад привели к спорам. Семьи в настоящее время платят только за старшего ребенка в яслях, детских садах и послешкольном уходе, но предложения предполагают, что в будущем они могут платить только за самого младшего ребенка, что может повлиять на расходы некоторых семей. Отсутствие федерального финансирования для правил, касающихся многодетных семей в будущем, также является дополнительным аспектом дискуссии о детском саде.

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