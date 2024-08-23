Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиУход за детьми

Защитники политики поощрения многодетного рождения

Обсуждение того, должны ли родители покрывать расходы на ясли для своих самого младшего или старшего ребенка, является актуальным вопросом в Ландтаге. Профсоюзы выступают за сохранение действующей системы.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Существуют разные точки зрения среди делегатов по вопросу о финансовой поддержке расходов на...
Существуют разные точки зрения среди делегатов по вопросу о финансовой поддержке расходов на дошкольное образование.

- Защитники политики поощрения многодетного рождения

Федерация немецких профсоюзов (ДГБ) выступает за сохранение существующей политики в отношении многодетных семей в сфере детского сада. Как заявила председатель ДГБ Сюзанна Видемайер, семьи с большим количеством детей часто сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями из-за растущих расходов на жизнь. Данное правило облегчает финансовое бремя родителей и минимизирует региональные различия в стоимости детского сада, отметила она. Важно, чтобы государство также решало текущие проблемы с персоналом в этих учреждениях.

В 202X году финансовые обязательства государства, согласно Министерству социальных дел, составляют примерно 449 миллионов евро. В настоящее время семьи с несколькими детьми в яслях, детских садах и послешкольном уходе платят только за старшего ребенка. Однако ХДС и СВП в земельном парламенте выступают за то, чтобы семьи в будущем платили только за самого младшего ребенка. По данным Министерства социальных дел, это могло бы сэкономить около 18 миллионов евро. Тем не менее, реализация такой реформы приведет к увеличению расходов для некоторых родителей, так как ясли (для детей в возрасте от 0 до 3 лет) обычно дороже, чем детский сад (для детей в возрасте от 3 до 6 лет).

Происхождение этого спора связано с продолжающимися дискуссиями о двойном бюджете и значительном увеличении государственных расходов на детский сад в последнее время. Кроме того, в будущем не будет доступно федеральное финансирование для правил, касающихся многодетных семей.

Продолжающиеся дискуссии о двойном бюджете и значительном увеличении государственных расходов на детский сад привели к спорам. Семьи в настоящее время платят только за старшего ребенка в яслях, детских садах и послешкольном уходе, но предложения предполагают, что в будущем они могут платить только за самого младшего ребенка, что может повлиять на расходы некоторых семей. Отсутствие федерального финансирования для правил, касающихся многодетных семей в будущем, также является дополнительным аспектом дискуссии о детском саде.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивиду, одетый в жилет с отражателями, устанавливает знак в районе порта Гамбурга.
Федеральные земли Германии

Верди отклонил предложение о докерах, вовлеченных в коллективный трудовой спор

Переговоры о коллективном договоре рабочих дальнего причала в Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии начались в мае, и конца им не видно. Профсоюз добивается amélioration предложения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Скорпиона обнаружили, живущего в квартире в Марбурге.
Федеральные земли Германии

В доме Марбургера был обнаружен скорпион.

Встретив у себя на стене, по-видимому, опасное животное, человек остается потрясенным. Способ, которым это существо проникло в его жилище, остается неясным.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Министр социальных дел Пбурга Петра Кёппинг вместе с комиссаром Саксонии по иностранным делам Герт...
Федеральные земли Германии

Стоимость объединения: остальные заявки еще не представлены к вторнику

Ежегодно Саксония награждает специальным признанием исключительные инициативы, способствующие интеграции и социальной гармонии. Тем временем осталось немного времени для подачи заявок.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.
Федеральные земли Германии

Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.

Старший жилой район в Берлине-Миเต находится под снос, освобождая место для свежего строительного проекта. Этот вопрос вызвал жаркие дебаты в течение достаточно долгого времени. В последнее время от правительственных органов появилось решение.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В Непале в результате аварии автобуса погибли не менее 27 человек.
Политика

В Непале в результате аварии автобуса погибли не менее 27 человек.

В Непале в результате аварии автобуса погибли не менее 27 человек. В результате ДТП с автобусом в Непале погибли около 27 человек. Еще 16 пассажиров, все индийские паломники, получили ранения и были доставлены в Катманду для оказания медицинской помощи, как сообщил представитель армии. В пятницу автобус сошел с дороги в

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хером-Повелл, председатель Федерального резерва, присутствовал на ужине в отеле "Джексон-Лейк" на...
Экономика

"Пришло время действовать": Федеральный резерв дает важные указания на предстоящие действия

"Пришло время действовать": Федеральный резерв дает важные указания на предстоящие действия "Пора менять политику," - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на своей речи перед собранием банкиров и экономистов в Джексон-Хоул, Вайоминг. "Мы привержены поддержке прочного рынка труда, продолжая движение к стабильности цен". Пауэлл выразил

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Индивиду, одетый в жилет с отражателями, устанавливает знак в районе порта Гамбурга.
Федеральные земли Германии

Верди отклонил предложение о докерах, вовлеченных в коллективный трудовой спор

Переговоры о коллективном договоре рабочих дальнего причала в Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии начались в мае, и конца им не видно. Профсоюз добивается amélioration предложения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов
Общество

Музыкальная звезда Айлива возглавляет рейтинг чартов

В рейтинге певица Эйливия из Реckлингхаузена по-прежнему сияет - она вновь занимает первое место с своим третьим альбомом. В то время как другой германский талант доминирует в чарте синглов.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно