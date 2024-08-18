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Защитники левых выступают за улучшение железнодорожного сообщения в Саксонии-Анхальте.

За три десятилетия железнодорожные пути и станции Саксонии-Анхальт однозначно сокращаются, что вызывает critique от Лево. Они призывают государство противостоять этой тенденции.

 and  Yaroslav Smith
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На протяжении трех десятилетий Саксония-Анхальт планомерно разрушала железнодорожные пути и...
На протяжении трех десятилетий Саксония-Анхальт планомерно разрушала железнодорожные пути и станции, считает Керстин Айзенрайх.

- Защитники левых выступают за улучшение железнодорожного сообщения в Саксонии-Анхальте.

Фракция Левых в ландтаге выступает за улучшение железнодорожных услуг в Саксонии-Анхальт. "Предложенное дальнейшее сокращение InterCity (IC) услуг в Саксонии-Анхальт компанией Deutsche Bahn должно быть предотвращено любой ценой. Администрация земли должна отстаивать их сохранение на национальном уровне", - заявила депутат Керстин Айзенрайх агентству DPA. Связанный проект будет обсуждаться в парламенте на следующей неделе.

В течение трех десятилетий железнодорожные пути и станции в Саксонии-Анхальт систематически разбирались, согласно Айзенрайх. Доступность в сельской местности постепенно сокращается.

Левые предлагают расширить InterCity услуги и усилить расписание InterCity до минимум двухчасовых интервалов. "В грядущем бюджете земли на 2025/26 год должно быть больше финансовой поддержки от земли на расширение железнодорожной сети в земле и больше электрификации, чтобы сделать железнодорожные поездки более привлекательными", - сказала Айзенрайх.

Проект Левых по улучшению железнодорожных услуг в Саксонии-Анхальт включает расширение InterCity услуг и частый InterCity график. Для эффективной реализации этих изменений администрация земли должна активно отстаивать увеличение финансирования и поддержки железнодорожных разработок на национальном уровне.

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 and  Michael Bootcampf
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 and  John Stellmacher
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Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно