- Защитники левых предлагают временно прекратить использование детских садов в штате

Левые планируют приостановить закрытие детских садов в Саксонии из-за снижения числа детей, посещающих их, в связи с приостановкой работы яслей. Соответствующее предложение будет представлено на следующем заседании ландтага 26 сентября, как объявила оппозиция.

Преподаватели должны оставаться в штате даже если меньше детей требуют внимания, чтобы лучше укрепить основу ухода. Государство должно поддерживать свои гранты на текущем уровне и повышать их в будущем, согласно предложению. В результате ландтаг должен дать поручения tanto действующей, как и будущей администрациям.

СДПГ также предложила использовать снижение числа детей для улучшения услуг по уходу за детьми. Детские сады должны оставаться в общинах, и преподаватели должны продолжать свою работу, подчеркнула министр социальных дел Петра Кёппинг в конце июля. Ожидается, что число детей в детских садах уменьшится примерно на 15% в течение следующего десятилетия. Министр образования Кристиан Пиварц (ХДС) также выступал за сохранение персонала несмотря на снижение числа детей, что позволяет оказывать более индивидуальную поддержку.

Предложение СДПГ по улучшению услуг по уходу за детьми включает в себя сохранение детских садов в местах, подобных Дрездену, чтобы преподаватели могли продолжать свою работу. Ожидается, что число детей в Дрездене и Саксонии уменьшится примерно на 15% в течение следующего десятилетия.

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