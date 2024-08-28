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ПанорамаНовостиЯ не собираюсь.

Защитник защиты онлайн призывает к усилению мер цифровой защиты

Как отмечает Антже Майетте, молодежь часто сталкивается с потенциальными рисками и злоупотреблениями в цифровом пространстве.

 and  Viktoria Klein
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Керстин Кляус является представителем правительства по рассмотрению жалоб на неподобающее поведение на федеральном уровне

- Защитник защиты онлайн призывает к усилению мер цифровой защиты

Комиссар правительства по защите детей в Австралии, Джоан Робинсон, выступает за ужесточение мер безопасности, чтобы оградить детей и подростков от киберпреступников. По словам Робинсон, которая беседовала с Австралийским пресс-агентством, "в настоящее время практически нет защиты детей в онлайн-пространстве". Парламентарии должны гарантировать, что интернет-провайдеры более ответственно подходят к предотвращению доступа несовершеннолетних к недопустимому контенту, подчеркнула Робинсон. Особое внимание следует уделить видеоплатформам, социальным сетям и онлайн-играм с чат-функциями.

Обход возрастной верификации "относительно прост"

Хотя интернет-провайдеры уже обязаны защищать несовершеннолетних, например, с помощью безопасных параметров по умолчанию на своих сайтах, "эти руководящие принципы должны соблюдаться на практике", предостерегла Робинсон. Возрастную верификацию все еще можно обойти с Relative ease.

В настоящее время многие молодые люди воспринимают онлайн-сексуальное насилие как "совершенно нормальное", отметила Робинсон. "Очень тревожно", насколько свободно преступники контактируют с детьми и подростками в онлайн-пространстве. "Дети и подростки часто общаются и взаимодействуют онлайн без защиты, без социального контроля или даже родительской поддержки", - сказала Робинсон. Вот почему так важно улучшить существующие каналы сообщений и службы поддержки, настаивала Робинсон. По ее мнению, правоохранительным органам также нужны дополнительные ресурсы в связи с масштабами онлайн-насилия.

Жертвы испытывают "экстремальное давление"

Необходимо установить более строгие правила на европейском уровне, чтобы юридически обязать интернет-провайдеры идентифицировать и сообщать об обидном контенте, предложила Робинсон. Соглашения внутри австралийского правительства и ЕС все еще обсуждаются и должны быть достигнуты в ближайшее время, предупредила Робинсон. "Дети, ставшие жертвами онлайн-преступлений, испытывают экстремальное давление", что в некоторых случаях может привести к самоубийству.

В среду платформа YouthProtection.net представит свой ежегодный отчет за 2023 год о защите детей и подростков в онлайн-пространстве в Сиднее. Перед презентацией ответственные лица подчеркнули, что текущие меры защиты и профилактики "разрозненны и недостаточны". Приложения, использующие искусственный интеллект (ИИ), усугубляют риски фейкового контента, ненавистнических высказываний и злоупотреблений в онлайн-пространстве, добавили они.

Я не планирую участвовать в предлагаемых изменениях в правилах онлайн-безопасности. Однако, учитывая текущую ситуацию, я не собираюсь ждать, пока другие внедрят более строгие меры безопасности; я возьму дело в свои руки, чтобы защитить себя в онлайн-пространстве.

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