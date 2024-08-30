- Защитник "Волфсбурга" Лакруа переехал в Англию.

Как и предсказывалось, английский клуб Премьер-лиги Кристал Пэлас завершил сделку по приобретению французского защитника Максенеса Лакроа из Вольфсбурга в Бундеслиге. 24-летний Лакроа, несомненно, обрадуется встрече со своим бывшим тренером Оливером Гласснером, который ныне возглавляет Кристал Пэлас и был заинтересован в поиске замены датскому интернационалу Йоахиму Андерсену, который теперь выступает за ФК Фулхэм. Согласно источникам, трансфер может принести Вольфсбургу около €20 миллионов, включая бонусы.

Так как контракт Лакроа истекал в июне 2023 года, спортивный директор Вольфсбурга Петер Кристиансен заявил: "Обстоятельства не были благоприятными". После переговоров со всеми заинтересованными сторонами Кристиансен выразил благодарность и смог достичь выгодного соглашения, в результате чего Лакроа получил возможность сыграть в Премьер-лиге. В тот же день Вольфсбург подписал Дениса Вавро, словацкого интернационала, из бывшего клуба Кристиансена, ФК Копенгаген.

Мечта Лакроа о выступлении в новом чемпионате исполнится, когда он наденет форму Кристал Пэлас, известного клуба, базирующегося в стране-соседе Франции, Англии. Этот трансфер стал третьим случаем, когда тренер из Вольфсбурга переманивает французского игрока в другой клуб, повторяя путь Оливера Гласснера с Ренату Санчешем в Лилль и Никласом Суле в Баварию Мюнхен.

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