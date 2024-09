- Защитник Матс Хаммельс заключил сделку с " Ромой "

Приветствуем поклонников Ромы, это я, новичок. Я не могу дождаться, чтобы показать вам, на что я способен, и увидеться с вами на поле, - сказал Хуммельс в ролике, размещенном командой. Защитник уже присоединился к своей новой команде на тренировке и был замечен на снимках вместе с бывшим игроком Лейпцига Анжелиньо. Рома не разглашает дату окончания контракта, но специалист по переходам Фабрицио Романо сообщает о сроках на один год. Хуммельс будет носить номер 15 на своей форме.

Контракт Хуммельса с Дортмундом истек в прошлом сезоне, что вызвало широкий интерес к его планам. Кроме Реал Сосьедад Сан-Себастьян из Испании, Брайтон энд Хоув Альбион из Англии и ФК Болонья, ходили слухи о переходе в Мальорку. Медиа также сообщали об интересе со стороны американских команд. Ранее Хуммельс с юмором относился к потоку слухов.

Новая Территория для Матса Хуммельса

Родившийся в Бергиш-Гладбахе, Германия, Хуммельс впервые в своей карьере отправляется за границу. До сих пор опытный игрок Бундеслиги представлял только Дортмунд и Байерн Мюнхен. Промышленные немецкие иконы, такие как национальный игрок Антонио Рюдигер и спортивный директор ДФБ Рудольф Вёллер, уже носили форму АС Рома. По данным клуба, Хуммельс стал седьмым немцем, носившим эмблему клуба.

Хуммельс совершенствовал свое мастерство в программе «Молодежь» Байерна и дебютировал в 2007 году. Затем он перешел в Дортмунд на правах аренды в январе 2008 года. Летом 2009 года Дортмунд приобрел его навсегда, что привело к чемпионским титулам в 2011 и 2012 годах. В 2016 году известный национальный игрок вернулся в Байерн как чемпион мира. Together with the record champions, Hummels went on to secure three more championships. In the summer of 2019, he returned to the Ruhr area once again and won the DFB Cup with Dortmund in 2021.

В общей сложности защитник сыграл 442 матча в Бундеслиге (33 гола) и 90 матчей в Лиге чемпионов (5 голов). Его последний из 78 международных матчей состоялся в ноябре 2021 года, когда Германия потерпела поражение со счетом 0:2 в Австрии. Несмотря на впечатляющие выступления в конце сезона, главный тренер Юлиан Нагельсманн не включил его в состав на предстоящий чемпионат Европы на родине.

