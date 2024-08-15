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Защитник изменения климата: Федеральное правительство остановит газовый проект в Боркуме

Несколько экологических групп стремятся предотвратить запланированную добычу газа в немецком Северном море - с помощью судебных процессов и политического давления. В первую очередь они видят в этом виноватого министра по охране окружающей среды.

 and  Viktoria Klein
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Активистка Луиза Ньюbauer из 'Пятниц для будущего' рассматривает спор вокруг проекта газовой...
Активистка Луиза Ньюbauer из 'Пятниц для будущего' рассматривает спор вокруг проекта газовой платформы возле Боркума как фундаментальную проблему в климатическом кризисе.

- Защитник изменения климата: Федеральное правительство остановит газовый проект в Боркуме

Климатические активисты призывают федеральное правительство остановить проект добычи газа в Северном море у острова Боркум, который недавно был одобрен Нижней Саксонией. Вместе с Greenpeace, Fridays for Future и Немецкой природоохранной помощью они требуют, чтобы федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) положил конец проекту. "Если он серьезно относится к защите климата, то должен показать свою позицию", - заявила Мира Ягер из Greenpeace.

Активистка Fridays for Future Луиза Небауэр заявила, что речь идет не только о одном газовом месторождении, но и о фундаментальном вопросе в климатическом кризисе. Политика должна показать, на чьей она стороне - целей по борьбе с климатом и охране природы или интересов нефтегазовых корпораций. "Кто устанавливает правила нашей энергетической трансформации? Коммерческие интересы иностранной газовой компании или наше избранное правительство?" - спросила Небауэр, угрожая вынести вопрос на федеральные выборы, если это будет необходимо.

Природоохранная помощь угрожает дальнейшими судебными разбирательствами

В открытом письме Хабеку и канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ) Greenpeace, Природоохранная помощь и другие экологические организации, такие как NABU, BUND и Немецкое общество охраны природы, заявили, что на кону репутация энергетической трансформации и немецкой климатической политики.

Природоохранная помощь также угрожала дальнейшими судебными разбирательствами против газового проекта. "Мы продолжим судебные разбирательства", - сказал Константин Цергер из организации. Однако суды не должны быть "уборщиками" неудачной политики. Активистка Небауэр также выразила сильное неодобрение политическим решениям, которые прячутся за судебными решениями.

Министр экономики Хабек хочет дождаться судебных решений

Ответственная государственная власть Нижней Саксонии выдала голландской энергетической компании One-Dyas разрешение на спорное бурение в среду, которое будет действовать в течение 18 лет. Бурение должно произойти вблизи Национального парка Ваттенмеер с голландской территории под морским дном на немецкую территорию. Однако для добычи газа все еще нужен договор между Германией и Нидерландами.

Министр экономики Хабек заявил, что хочет дождаться возможных судебных решений. Только после принятия соответствующих решений будет принято решение о подписании договора с Нидерландами. Влияние относительно небольшого газового месторождения на энергетическую безопасность или цены будет незначительным. "И это очень чувствительная экологическая зона", - сказал Хабек.

В пятницу (12:00) Fridays for Future проведет демонстрацию против газового проекта перед Федеральным министерством экономики в Берлине.

Противники argue, что остановка проекта необходима для сохранения целостности природных ресурсов, так как продолжение добычи газа может ускорить истощение этих ресурсов. Природоохранная помощь еще раз подчеркнула свою позицию, заявив: "Мы не можем позволить нашим природным ресурсам быть истощены без учета долгосрочных последствий для нашей окружающей среды и климата".

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