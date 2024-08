- Защита прав палестинцев: крайне левые люди используют пропалестинские митинги

Радикальные леворадикальные группы используют спорный про-палестинский лагерь на Моорвайде

На основании информации из hambурского Управления по защите конституции, радикальные леворадикальные группы используют спорный про-палестинский лагерь на Моорвайде в своих целях. Несколько организаций из немецкой и турецкой ультралевой поддерживают продолжающуюся вахту, согласно заявлению представителя государственного управления Марко Хаасе, как сообщает немецкое пресс-агентство.

Среди групп, использующих лагерь, упомянуты турецкая ультралевая экстремистская организация "Молодая борьба", жестокая и антиимпериалистическая "Красная реконструкция Гамбург", а также подгруппы "Красной реконструкции". Лагерь служит сценой для других экстремистских групп, таких как "Красная помощь" и "Коммунистическая организация", добавил Хаасе. Все эти группы перечислены в отчете Управления по защите конституции как экстремистские.

"В лагере эти группы могут проводить лекции, раздавать листовки и брошюры, а также создавать контент для своих социальных сетей", - сказал Хаасе. В лагере также доступна и надевается антиизраильская одежда с надписью "Бойкот, отказ, санкции", что можно интерпретировать как отсылку к подобной антисемитской кампании БДС, добавил он.

Вахта, названная "Оставьте Рафах в покое", была создана в ответ на военные действия Израиля в Газе после теракта ХАМАС. Среди ее целей - требование разоружения Израиля. Она присутствует на площади Теодора-Хесса, напротив станции Дамтор, с 6 мая. Зарегистрированным организатором является частное лицо, согласно полицейским записям.

Разногласия среди радикальных леворадикальных лагерей по поводу конфликта на Ближнем Востоке

По данным отчета Управления по защите конституции в Гамбурге, опубликованного в конце прошлого года, в ультралевой среде насчитывается 1060 человек. Более трех четвертей из них классифицируются как склонные к насилию. Наиболее крупная склонная к насилию группа находится вокруг культурного центра "Роте Флора" с 550 людьми. В антиимпериалистическом спектре 110 человек считаются склонными к насилию, в том числе "Красная реконструкция Гамбург" с примерно 60 последователями. Оба лагеря имеют свои различия.

"Теракт ХАМАС против Израиля и возобновление конфликта на Ближнем Востоке раскрыли глубокий раскол в ультралевой среде, который присутствует десятилетиями", - сказал Хаасе. На этот раз раскол стал более очевидным, чем когда-либо прежде. "В прошлом случались редкие стычки между этими группами, но они были в основном незначительными и не публичными", - добавил он.

Разногласия были явно видны на демонстрации "Красной реконструкции" 1 мая этого года, где плакат гласил: "Роте" Флора - заткнитесь! " с "Роте" в кавычках. Антиимпериалисты временно заняли "Роте Флора" из-за поддержки ХАМАС Израилем и "всеми людьми в Израиле и всеми евреями во всем мире", подчеркивая: "Убийство евреев - не борьба за свободу!"

Автономисты поддерживают произраильскую позицию, считая, что атаки ХАМАС на Израиль мотивированы антисемитскими мотивами, а не в основном территориальными или другими причинами, сказал Хаасе. С другой стороны, антиимпериалисты единогласно поддерживают про-палестинские позиции "и в конфронтационном ключе".

Организатор вахты задержан за агрессивное поведение

На выходных в лагере произошла путаница, что показало вмешательство полиции,resulting in the temporary detention of three participants, including the vigil organizer. Перед этим протестующие вели себя агрессивно по отношению к полицейским, в результате чего одна полицейская женщина получила легкие травмы.

В результате были предъявлены обвинения в сопротивлении аресту, попытке побега, нападении и причинении телесных повреждений.

Будущее вахты находится подreview.

Вахта была последней подтверждена уполномоченным органом до конца августа. Запрет может быть наложен только на основании положений закона об assemblees - нет правовой нормы для срока действия.

"Право на собрание, гарантированное статьей 8 Основного закона, считается краеугольным камнем нашей демократии согласно решениям высших судов", - сказал полицейский spokesman Florian Abbenseth dpa. Собрания могут быть ограничены или запрещены только в исключительных случаях, когда "жизнь или здоровье, или/и имущество особой ценности находится в опасности".

Таким образом, руки уполномоченного органа связаны. Он ежемесячно проверяет законность собрания. До сих пор были наложены условия, хотя некоторые были отменены в суде.

Пока не ясно, повлияют ли инциденты выходных на продление вахты. После вмешательства полиции политики стали громче требовать немедленного закрытия лагеря.

Полиция следит за протестной деятельностью

В связи с напряженной ситуацией в про-палестинском лагере и агрессивным поведением некоторых участников полиция тщательно следит за деятельностью в районе, чтобы поддерживать порядок и гарантировать общественную безопасность.

Вмешательство полиции в управление толпой в лагере

В ответ на агрессивные протесты против полицейских и случаи насилия полиция вмешивалась в управление толпой в лагере, работая над деэскалацией tensions и поддержанием мира среди различных радикальных леворадикальных групп.

Читайте также: