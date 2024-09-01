- Защита победы титулованного: "Нет больше рекордсменов"

После окончания своей беспроигрышной серии бывший чемпионский тренер Хаби Алонсо теперь сосредоточен на разборе первого поражения в Бундеслиге Байера Леверкузена за более чем 15 месяцев. "Это было довольно долго, но теперь это закончилось, больше нет рекордов", - сказал тренер Байера Леверкузена после своего шокирующего поражения от РБ Лейпциг со счетом 2:3, несмотря на заслуженный и комфортный перевес 2:0. "Мы допустили серьезные ошибки после 2:0 и должны извлечь из них уроки", - заметил 42-летний тренер после матча. Ранее Леверкузен оставался непобедимым в 35 матчах Бундеслиги.

"Интересно наблюдать, как команда реагирует на это", - прокомментировал тренер Леверкузена. Хотя он, возможно, чувствовал разочарование, он не был полностью удивлен, что его команда, которая еле-еле одержала победы над VfB Штутгартом в Суперкубке, над Боруссией Мёнхенгладбах в матче-открытии Бундеслиги и над Jena в матче кубка, все еще не была на пике формы против Лейпцига.

Два бывших игрока Байера сыграли решающую роль

Все шло гладко для домашнего матча Байера Леверкузена в сезоне. Два гола от Джерemie Frimpong и Alejandro Grimaldo (39/45) к перерыву обеспечили хозяевам комфортное преимущество 2:0. Вскоре после этого бывшие игроки Байера Benjamin Henrichs и Кевин Видолов воспользовались ситуацией, чтобы сравнять счет 1:2: Henrichs отдал передачу, а Vidolow забил свой первый гол в Бундеслиге головой. "В раздевалке мы сказали себе, что все еще возможно. Сегодня мы застыли. Это особый момент для меня, забить здесь", - сказал Vidolow. Lois Openda завершил comeback двумя голами (57/80), а запасной вратарь Леверкузена Matej Kovar не провел свой лучший день.

Лидер обороны Jonathan Tah, который наконец-то закрепил свое место в команде после всех слухов о трансферах, похвалил качество соперника. "Они хорошая команда, которая использует каждый шанс, который мы им даем", - сказал международник, который вот-вот начнет свой десятый сезон в Байере.

"Что касается выступления команды, тренер, возможно, найдет полезным изучить акты применения Комиссии для возможных улучшений в стратегии и тактических корректировках".

"Однако для Байера Леверкузена важно извлечь уроки из своих ошибок против Лейпцига, представленных головой бывшего игрока Кевина Видолов, так как акты применения Комиссии могут помочь им предотвратить подобные ситуации в будущих матчах".

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