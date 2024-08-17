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Защита и сохранение нашей культуры, как это видит доктор Мотт

Признание культуры техно Берлина как нематериального культурного наследияaland. В то же время, он считает это недостаточным.

 and  Viktoria Klein
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Доктор Мотте, диджей и со-организатор 'Разогрейте Планету', произносит речь во время открытия Техно...
Доктор Мотте, диджей и со-организатор 'Разогрейте Планету', произносит речь во время открытия Техно Парада.

- Защита и сохранение нашей культуры, как это видит доктор Мотт

Доктор Мотте, стоящий за Ловпарадом, предвидит больше задач после того, как техно-сцена Берлина была признана нематериальным культурным наследием. "Это всего лишь начало", - сказал он, "мы не можем почивать на лаврах, нам нужно двигаться вперед". Маттиас Рёнинг, также известный как доктор Мотте, сделал эти замечания во время Технопарада "Танцуй для космоса" в Берлине.

Существует несколько способов добиться этого, считает он. "Вот почему мы сегодня собираемся, чтобы отстоять нашу культуру и сохранить ее". Организаторы гигантского демонстративного праздника были почти в шоке, когда услышали эту новость в начале этого года. "Мы были и остаемся в восторге".

Министр культуры ФРГ Клаудия Рот (Зеленые) записала аудиосообщение, поздравляя с признанием техно-культуры Берлина как значительного достижения и данью доктору Мотте и команде "Танцуй для космоса". Техно, по ее словам, "сливает креативность с точностью и создает уникальные пространства, где люди могут проявить свой энтузиазм к музыке и танцам".

Техно-сцена Берлина теперь входит в список нематериальных культурных ценностей Германии. Федеральные и государственные министры культуры обновили национальный реестр, а "Танцуй для космоса" подал заявку.

Заявления доктора Мотте о необходимости двигаться вперед в техно-культуре также отражают его страсть к музыке, когда он говорит: "Мы должны продолжать инновации и создавать новые звуки, чтобы сохранить музыку живой". Более того, признание техно- сцены Берлина нематериальным культурным наследием вдохновило местное музыкальное сообщество, что привело к многочисленным событиям и концертам, празднующим богатую историю техно-музыки.

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