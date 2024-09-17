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Заработок медицинских работников в учреждениях здравоохранения

 and  Carmen Simpson
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Ассоциация муниципальных работодателей, обозначенная аббревиатурой ВКА, является партией,...
Ассоциация муниципальных работодателей, обозначенная аббревиатурой ВКА, является партией, представляющей работодателей, от которых профессионалы в области здравоохранения добиваются повышения зарплат.

Заработок медицинских работников в учреждениях здравоохранения

Медицинский персонал городских больниц требует существенного увеличения зарплаты и пересмотра правил рабочего времени. В сравнении с другими профессиями они сейчас получают высокую зарплату, но она может быть изнурительной. Работодатели, в свою очередь, упоминают о возможных банкротствах больниц в качестве последствия.

Пациенты остались без экстренной помощи в один из понедельников, когда тысячи врачей объявили забастовку, чтобы укрепить свои позиции в ходе продолжающихся переговоров о зарплате, которые продолжатся на следующий день. Помимо новых правил рабочего времени и последующей компенсации за переработку, профсоюз Marburger Bund выступает за повышение базовой зарплаты на 8,5%.

Врачи являются самой высокооплачиваемой профессиональной группой в Германии, с средним годовым чистым доходом около 95 000 евро, согласно данным портала Stepstone. Они зарабатывают более чем в два раза больше средней зарплаты в Германии. Доход существенно варьируется в зависимости от специализации, региона и, в частности, от должности и опыта.Senior doctors can earn up to 125,000 euros, whereas entry-level doctors earn less than half that amount.

В больницах зарплаты ниже, чем у самостоятельно практикующих врачей. В муниципальных больницах зарплата начинающего врача составляет около 5300 евро в месяц, увеличиваясь до около 6800 евро после шести лет работы. После дополнительного обучения практикующие врачи получают около 7000 евро и могут увеличить эту сумму до около 9000 евро каждые два года с 13-го года. Начальные зарплаты в частных больницах, как правило, выше.

10 000 евро в месяц для топ-врачей

Существенные различия в доходах наблюдаются в руководящих ролях. В муниципальных больницах зарплата старшего врача начинается примерно с 8700 евро в месяц и может достичь почти 10 000 евро после промежуточного этапа на седьмом году. Начальная зарплата для старших руководителей, способных представлять главного врача, составляет около 10 300 евро, увеличиваясь до около 11 000 евро на второй год. Главные врачи negotiate individual salaries outside the collective agreement.

Помимо базовой зарплаты, около 60 000 врачей в муниципальных больницах получают компенсацию за работу в ночное время, по воскресеньям и праздникам. В ходе продолжающегося спора о зарплате профсоюз Marburger Bund требует не только более высокую базовую зарплату, но и увеличение вознаграждения за дежурства, более строгие правила своевременного планирования и надбавки за работу за пределами 7:30 и после 18:00 - тем самым пересматривая график работы. "Мы хотим наконец-то решить эту устаревшую систему, так как она буквально влияет на врачей и больше не sostenible", - сказал вице-президент профсоюза Andreas Botzlar после второго раунда переговоров летом.

"Больницы тонут в долгах"

Ассоциация работодателей - организация муниципальных ассоциаций работодателей - считает требования "чрезмерными" и "непосильными". Забастовка неоправданна. Введение всех требований вместе привело бы к увеличению затрат на 20% в течение 12-месячного периода. "Наши больницы не смогут финансово выдержать это и могут обанкротиться в худшем случае", - сказал главный переговорщик Dirk Köcher в пятницу. "Муниципальные больницы буквально тонут в долгах". В апреле зарплаты врачей выросли на 4%, а затем еще на 4,8% в июле 2023 года.

Врачи, однако, подчеркивают высокую нагрузку. По данным журнала "Ärzteblatt" два года назад, около 90% из них часто чувствуют усталость, согласно опросу профсоюза Marburger Bund среди около 3300 врачей в муниципальных больницах. Каждый пятый, следовательно, твердо намерен построить свою профессиональную карьеру за пределами клиники. Нагрузка еще больше возросла во время пандемии.

"Кто бы ни думал, что может еще больше нагрузить нас, мы говорим: не на нашем watches", - провозгласила лидер профсоюза Susanne Johna на центральном митинге во время предупредительной забастовки, согласно немецкому агентству прессы. Решение, скорее всего, не будет найдено на переговорах во вторник: среда уже запланирована. Угрожаются дальнейшими забастовками.

Экономический эффект продолжающихся переговоров о зарплате и изменений в рабочее время в городских больницах является поводом для беспокойства, так как некоторые работодатели предсказывают возможные банкротства больниц из-за увеличения затрат. Несмотря на то, что врачи являются самой высокооплачиваемой профессиональной группой в Германии, они утверждают, что их доход изнурителен и требуют повышения зарплаты на 8,5%, а также улучшения условий труда.

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