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Федеральные земли ГерманииНовостиРеальные заработные платы

Заработная плата в Баварии выросла на 3,3% в реальном выражении.

В отличие от предыдущего года, сотрудники в Баварии испытывают усовершенствованное финансовое положение, частично благодаря компенсациям за индексацию инфляции.

 and  Mark Rodriguez
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Заработная плата или уровни оплаты за выполненную работу. - Заработная плата в Баварии выросла на 3,3% в реальном выражении.

Во втором квартале в Свободном штате средний рост перераспределений составил 3.3%, в основном благодаря налоговым и взносам освобожденным доходам и более высоким зарплатам, согласно данным Государственного бюро статистики.

Что касается чистой зарплатной динамики, то она выросла на 6.0% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. При годовой инфляции 2.6% это означает реальный рост на 3.3%.

Работники сферы услуг получили увеличение зарплаты на 6.8%, в то время как работники промышленности наблюдали только номинальный рост зарплаты на 4.8%. Зарплаты полной занятости выросли немного больше, чем у частичной занятости. Государственное бюро статистики провело опросы примерно 6,400 компаний в секторах промышленности, строительства, розничной торговли, торговли услугами, рыболовства, сельского хозяйства и лесного хозяйства, представляющих собой репрезентативную выборку из баварского региона.

Реальные зарплаты, скорректированные на инфляцию, показали значительный рост благодаря более высокой динамике зарплат и более низким темпам инфляции. В результате, реальные зарплаты выросли примерно на 3.3% за год.

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