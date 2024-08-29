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ЭкономикаНовостиГермания

Заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, наблюдает тенденцию к росту во втором квартале.

Умеренные повышения зарплаты опережают более мягкое повышение цен, что повышает покупательную способность людей.

 and  Elizabeth Wells
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Во втором квартале также наблюдался рост подлинных показателей.
Во втором квартале также наблюдался рост подлинных показателей.

- Заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, наблюдает тенденцию к росту во втором квартале.

Германский рабочий класс все еще компенсирует снижение покупательной способности, вызванное эпохой инфляции. Согласно отчету Федерального статистического управления за второй квартал, рост зарплат превысил темпы роста цен в пятый раз подряд. Несмотря на рост зарплат на 5,4% с апреля по июнь по сравнению с предыдущим годом, инфляция составляла всего 2,3% за тот же период, что приводит к реальному росту зарплат на 3,1%.

Ранее работники столкнулись с существенным снижением своей покупательной способности. С конца 2021 года и до начала 2023 года было шесть кварталов подряд, когда реальные зарплаты сокращались из-за резкого роста потребительских цен после нападения России на Украину. Также были значительные потери в период COVID-19, начавшийся летом 2020 года.

Самые существенные росты зарплат наблюдались среди лиц с низкими доходами. Во втором квартале самая низкая категория доходов показала рост номинальных зарплат на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Полная занятость получила улучшение зарплат на 5,7%.

Внимание: Примечание о развитии роста зарплат во 2-м квартале 2024 года

Несмотря на положительную тенденцию роста зарплат в Германии, многие семьи все еще испытывают трудности с поддержанием своего уровня жизни из-за высоких расходов на проживание. Благодаря впечатляющему росту зарплат в Германии наблюдается заметное улучшение покупательной способности среди рабочей силы, которая серьезно пострадала в экономических трудностях 2020 года и после нападения России на Украину.

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