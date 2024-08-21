- Запрос на явное предупреждение в рекламных материалах для азартных игр

Диакония Иериховской земли - Магдебург, группа, которая в течение многих лет оказывает помощь жертвам игровой зависимости, призывает к более заметным предупреждающим надписям в онлайн-рекламе азартных игр. Хотя полный запрет на рекламу азартных игр, как предлагают некоторые группы, в настоящее время трудно реализовать, объяснил консультант Даниэль Краузе. Поэтому, как и в рекламе лекарств, необходимы четкие, легкочитаемые и хорошо заметные предупреждающие надписи в рекламе азартных игр. В связи с Национальным днем осведомленности о зависимости от азартных игр 25 сентября была запущена онлайн-петиция.

Игровая зависимость считается заболеванием, вызванным зависимостью. "Никакая другая зависимость не может так быстро привести человека к финансовой катастрофе из-за легкого доступа и частой игры", - заявила Диакония Иериховской земли - Магдебург в своей петиции. Азартные игры имеют высокий потенциал зависимости, нанося значительный ущерб здоровью, социальной жизни и финансам.

По данным "Гемблинг-Атласа" 2023 года, в Германии около 1,3 миллиона человек страдают зависимостью от азартных игр, что составляет 2,3% населения, и еще 5,7% проявляют признаки лудомании. Реклама азартных игр широко распространена, и Государственный договор об азартных играх предписывает, что реклама не должна быть чрезмерной.

Общий орган по надзору за азартными играми штатов объяснил, что разрешения для поставщиков включают в себя правила для рекламы. Они должны сообщать о рисках зависимости, связанных с рекламируемыми азартными играми, запрещать участие несовершеннолетних и указывать на наличие консультаций и вариантов терапии. Обязательные предупреждения должны быть четкими и легко различимыми.

"Поэтому плохо различимые обязательные предупреждения уже нарушают действующие правила", - пояснил орган. "В случаях отсутствия или недостаточно различимых обязательных предупреждений ГГЛ уже принимал меры по соблюдению правил". Сотрудник также упомянул систему подачи сигналов, позволяющую сообщать о конкретных случаях.

Диакония утверждает, что хотя рекламодатели обязаны предупреждать о рисках, "эти вставки трудно прочитать из-за мелкого шрифта, ненейтрального фона, короткого времени показа и отвлекающих эффектов". Реклама часто транслируется по телевидению вечером и ночью, а также рассылается по электронной почте и почте во время крупных спортивных событий, сказал Краузе. Клиенты в его центре консультирования регулярно сталкиваются с рекламой, что увеличивает риск рецидива. Цель должна состоять в том, чтобы сделать рекламу азартных игр менее заманчивой.

Петиция Диаконии Иериховской земли - Магдебург призывает к улучшению видимости и читаемости обязательных предупреждающих надписей в рекламе азартных игр, ссылаясь на трудности чтения мелкого шрифта и отвлекающие эффекты как на текущие проблемы. Рекламодатели, несмотря на обязательство включать предупреждения о рисках, часто не делают эти вставки заметными в своих рекламных материалах, что может спровоцировать клиентов в центрах консультирования и увеличить риск рецидива.

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