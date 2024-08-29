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Запрет на мобильные устройства на свадебной церемонии для присутствующих

На свадьбе принцессы Марты Луизы и Дюрека Верретта якобы были запрещены мобильные устройства и онлайн-поддержание.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- Запрет на мобильные устройства на свадебной церемонии для присутствующих

Княжна Марта Луиза, 52 года, и Дюрек Верретт, 49 лет, собираются пожениться 31 августа на фьорде Гейрангер на западе Норвегии. Несмотря на попытки пары сохранить детали в секрете, кое-какая информация просачивается наружу. Недавно появился сочный слух: якобы они запрещают использовать мобильные телефоны на свадьбе, и публикация в социальных сетях также запрещена.

По данным "Mail Online", это ограничение на телефоны якобы связано со специальными соглашениями, которые пара якобы заключила с "Hello Magazine" и Netflix. Стриминговый гигант якобы снимает документальный сериал о паре.

Журнал "Se og Hør" сообщает, что гостям свадьбы было отправлено предупреждение во вторник с просьбой воздержаться от публикации чего-либо в своих профилях в социальных сетях. "Помните, что мобильные телефоны или камеры не разрешены на всех мероприятиях в течение всего уик-энда. Мы также просим вас воздержаться от публикации чего-либо в социальных сетях", - говорилось в письме. Упоминалось, что соблюдение этих правил "очень важно", и гостям было рекомендовано относиться к ним серьезно.

Обручение и королевский уход в 2022 году

Марта Луиза - старшая сестра кронпринца Норвегии Хакона, 51 года, и дочь короля Харальда V, 87 лет, и королевы Соньи, 87 лет. Она была замужем за писателем Ари Бейном, 1972-2019, с 2002 по 2017 год, и у них трое детей (рожденные в 2003, 2005 и 2008 годах). С 2018 года она встречается с американцем Дюреком Верретом, который работает шаманом. Пара обручилась в 2022 году, и их свадьба состоится в Гейрангере, городе на западе Норвегии.

В ноябре 2022 года Марта Луиза объявила, что больше не будет выполнять официальные обязанности для норвежского королевского дома. Однако король Харalder дал ей разрешение сохранить свой титул княжны. Дворец объяснил, что Марта Луиза и Дюрек Верретт хотят более четко разграничить свою деловую деятельность и свою роль при дворе как причину своего ухода.

После заключения специальных соглашений с Netflix, стриминговый гигант, якобы, собирается снимать документальный сериал о княжне Марте Луизе и Дюреке Веррете. Гостей, приглашенных на их предстоящую свадьбу на фьорде Гейрангер, просят воздержаться от использования мобильных телефонов или публикации в социальных сетях во время мероприятия, так как пара хочет сохранить торжество в секрете и избежать утечки информации.

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