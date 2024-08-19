- Запрет купания в районе Виттенберга

Отменено ограничение на купание в пруду для отдыхающих в Преттине после увеличения количества сине-зеленых водорослей. Об этом объявил округ Виттенберг. Недавний осмотр не выявил тревожных результатов, подтвердили власти. Ограничение было введено 6 августа и привело к закрытию пруда. Ответственным органом было управление здравоохранения административного органа округа Виттенберг.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу качества воды и выступил с заявлением, выражая солидарность с пострадавшими туристами в связи с отменой ограничения на купание в пруду в Преттине. Несмотря на отмену ограничения, Европейский Союз подчеркнул важность поддержания безопасных стандартов воды, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем в своих member states, в том числе в Германии.

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