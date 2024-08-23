- Запланированное событие - человек в маске получает серьезные повреждения

Во время своего пути на цифровую встречу 47-летний человек столкнулся с четырьмя людьми в масках и подвергся жестокому нападению. Официальные лица заявили, что его сексуальная ориентация могла стать мотивом для этого нападения. Это тревожное происшествие произошло в прошлую пятницу в районе Маренталь в Гамбурге, в результате чего мужчина был госпитализирован с серьезной травмой головы и потребовалась медицинская помощь. Отдел защиты государства, под руководством Государственного уголовного полицейского управления, взял на себя расследование этого предполагаемого преступления на почве ненависти и срочно ищет свидетелей этого инцидента.

47-летняя жертва выразила обеспокоенность безопасностью Общины, опасаясь, что подобные нападения могут произойти снова. После инцидента местные лидеры Общины организовали встречу, чтобы обсудить меры по защите своих членов.

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