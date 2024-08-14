Запад нуждается в Китае для чистой энергии.

Китайское доминирование в цепочках поставок чистой энергии ставит перед правительствами, стремящимися сделать свои экономики более экологичными и встретить быстро приближающиеся климатические цели, дилемму: как защитить целые отрасли и тысячи рабочих мест от наводнения дешевых импортов.

Без электромобилей (ЭВ), солнечных панелей, ветровых турбин и батарей Китая сокращение выбросов парниковых газов может занять больше времени и в конечном итоге увеличить затраты для бизнеса и потребителей.

Но Западу нужно избежать повторения ошибки Европы, которая стала чрезмерно зависимой от единственного поставщика — России — дешевого газа, и хочет получить экономические выгоды от разработки собственных технологий будущего.

«Мы видели, как Китай доминировал в отрасли солнечных панелей... предоставляя massive субсидии внутренним поставщикам, в то время как... закрывая внутренний рынок для иностранных бизнес», — заявила в апреле главный конкурент Европейского союза Маргрете Вестager, объявляя о расследовании китайских производителей ветровых турбин. «В результате сейчас менее 3% солнечных панелей, установленных в ЕС, производятся в Европе».

«Мы не можем позволить себе увидеть, что произошло с солнечными панелями, снова с электромобилями, ветром или критически важными чипами», — добавила она.

Рост глобальной конкуренции в зеленых технологиях увеличивает tensions между Китаем — крупнейшим в мире производителем — и его основными торговыми партнерами. США и ЕС приняли жесткую позицию по импорту из Китая, а Вашингтон повысил тарифы не только на электромобили Китая, но и на батареи, солнечные панели и критические минералы.

«Конкуренция за позицию в чистой энергетической экономике жестока, потому что это не обязательно только о заботе об изменении климата», — сказал Фатий Бирол, генеральный директор Международного энергетического агентства (МЭА), журналистам на недавнем звонке.

«Это мотивировано политикой промышленности: кто получит какую позицию в следующем главе промышленной технологии».

Чистая энергетическая супердержава

На данный момент Китай лидирует в гонке. В прошлом году страна-accounted за три четверти глобальных инвестиций в производство чистой технологии, хотя это ниже 85% в 2022 году, согласно МЭА.

В этом году она нацелена на инвестиции в $676 миллиардов в чистую энергию в целом при сильном спросе на солнечные панели, литий-батареи и ЭВ. Это более чем вдвое превышает запланированные $315 миллиардов США и намного опережает $370 миллиардов ЕС.

Эти большие инвестиции превратили Китай в крупнейшего и самого дешевого поставщика многих технологий и критически важных минералов, необходимых для перехода к чистой энергии.

Согласно МЭА, китайские производители автомобилей произвели более половины всех проданных в мире электромобилей в прошлом году. Глобальная производственная мощность для ЭВ и батарей промышленного назначения, ветровых турбин и солнечных панелей также сконцентрирована в Китае.

Подобная картина наблюдается и в отношении критически важных минералов, необходимых для ЭВ и других зеленых технологий. Более половины глобальной обработки лития и кобальта происходит в Китае, а также почти вся переработка графита, используемого в ЭВ, и редкоземельных металлов, критически важных для генераторов на ветровых турбинах.

Почти монопольное положение Китая в обработке некоторых критически важных минералов сопряжено с особыми рисками для глобального зеленого перехода. В прошлом году Китай ввел экспортные ограничения на галлий и германий — редкоземельные металлы, необходимые для производства полупроводников — в ответ на ограничения США, Нидерландов и Японии на экспорт некоторых полупроводниковых устройств в Китай.

Китай также later усилил контроль над поставками графита, используемого в ЭВ.

Замедление перехода

Вторая крупнейшая экономика мира не скрывает желания экспортировать больше своей «новой тройки» продуктов — электромобилей, литий-батарей и солнечных панелей.

Но объявив в июне существенные увеличения тарифов на ЭВ из Китая, исполнительный орган ЕС сказал: «Зеленый переход ЕС не может основываться на несправедливых (субсидируемых) импортах в ущерб промышленности ЕС».

Хотя тарифы могут защищать местных производителей, эксперты считают, что они могут навредить переходу к чистой энергии, а также увеличить затраты для бизнеса.

«Нет сомнений, что мир стал слишком зависимым от Китая, особенно в сырье чистой энергетической экономики», — пишут в недавней статье в Brookings academics Дэвид Г. Виктор и Майкл Р. Дэвидсон. «Но правильный способ ответить на доминирование Китая — не с обширными тарифами».

Они утверждают, что тарифы «по всей отрасли», такие как те, которые принял Вашингтон, делают более сложным использование солнечных панелей или батарей для снижения выбросов.

Попытка стать чистым без Китая «замедлит переход», сказал Виктор, профессор инноваций и политики в области общественного здравоохранения в университете Калифорнии в Сан-Диего, CNN. «Это плохо для окружающей среды».

Подобным образом, в прошлом месяце главный экономист Международного валютного фонда Пиер-Оливье Гуринчас предупредил, что недавний «всплеск» тарифов и других мер защиты может «сделать координацию политики, направленной на решение глобальных проблем, таких как переход к климату, более сложной».

Любое замедление перехода к чистой энергии обойдется планете дорого. Согласно отчету, опубликованному в среду Институтом МакКинси, развертывание низкоэмиссионных технологий по всему миру составляет лишь около 10% того уровня, который необходим для достижения нулевых выбросов углерода к 2050 году — цели, которую ученые считают необходимой для предотвращения катастрофических изменений климата.

Между тем, затраты на изменение климата продолжают расти — в основном через более частые и интенсивные природные катаклизмы — и беднейшие страны страдают больше всего.

За пределами тарифов

Чтобы защитить и окружающую среду, и местные рабочие места, западные политики должны сосредоточиться на мерах, где есть настоящие национальные безопасности, согласно Виктору из университета Калифорнии в Сан-Диего.

"Это довольно узкий список", - сказал он, упомянув производство передовых полупроводников и некоторые технологии искусственного интеллекта.

"Он не включает производство алюминия, рафинирование меди, (или) цепочку поставок лития... Нам нужно радикально сократить требования к офшорингу (и дружборгу) для критически важных минералов", - добавил он, имея в виду правила, требующие, чтобы товары поставлялись из местного источника или от союзников.

Правительства также должны направлять инвестиции в инновации и новые технологии, а не субсидировать уже установившиеся отрасли, в том числе солнечную и ветровую энергию, как это делает американский закон о сокращении инфляции, добавил Виктор.

Что касается минералов, необходимых для зеленых технологий, "мы должны делать то же самое, что и на всех товарных рынках, то есть иметь диверсификацию (поставок)", - сказал он.

Бироль из МЭА также выступает за торговые политики, которые диверсифицируют цепочки поставок, одновременно снижая риск задержек в переходе к чистой энергии.

"В настоящее время есть большая концентрация производства батарей, и это важный вызов для стран с точки зрения энергетической безопасности, конкурентоспособности и других вопросов", - сказал он.

МЭА решительно поддерживает диверсификацию в отношении источников энергии и торговых партнеров, также сказал Бироль. "Не кладите все яйца в одну корзину, когда речь идет об энергии".

Без электромобилей, солнечных панелей, ветровых турбин и батарей Китая сокращение загрязнения планеты может занять больше времени и в конечном итоге увеличить затраты для бизнеса и потребителей. Однако чрезмерная зависимость от единственного поставщика, такого как Китай, может привести к экономическим уязвимостям и потенциальным сбоям в цепочках поставок.

Чтобы сбалансировать эти заботы, правительствам необходимо рассматривать политики, которые стимулируют инновации, диверсифицируют цепочки поставок для критически важных минералов и инвестируют в новые технологии. Как предлагает Виктор из Университета Калифорнии в Сан-Диего, это должно быть сосредоточено на областях настоящего национального безопасности, таких как передовые полупроводники и некоторые технологии искусственного интеллекта, а не на субсидировании уже установившихся отраслей.

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