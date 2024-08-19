- Заниматься процессом очистки воды <unk> отказаться от кипячения.

Власти района Ворпommern-Greifswald объявили, что совет по здравоохранению снял предписание кипятить воду в Банделин. "Вода из крана теперь безопасна для питья после принятых мер. Недавние тесты показали, что вода свободна от бактериальных загрязнений", - объявил район.

Несколько дней назад бактерии были обнаружены во время проверки качества воды. Пострадавшими районами были Банделин, Каммин, Кунцов, Шмолдов, Штресов и Штресов-Сиделунг. Происхождение загрязнения остается загадкой, но злонамеренное вмешательство исключено.

После успешного решения проблемы загрязнения воды район Ворпommern-Greifswald расширил свое объявление о безопасной воде за пределы Банделина, сделав воду из крана в Каммине, Кунцове, Шмолдове, Штресове и Штресов-Сиделунге безопасной для питья. Это положительное развитие в районе Ворпommern-Vorpommern-Greifswald, как ожидается, принесет облегчение его жителям.

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