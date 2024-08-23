- Занимающийся заботой о летучих мышах заботится о развитии рога ульма - "интригующих существ"

Через пару дней Инес Кок, 51-летняя дама из Пиннеберга, останется жить одна со своим бородатым драконом, Бёрни, в мансардной квартире. В настоящее время они делят спальню с тремя летучими мышами. В течение последних десяти лет Кок помогала как маленьким, так и большим летучим мышам, нуждающимся в помощи. В своей тускло освещенной спальне она ухаживает за ними, кормит, дает воду и следит за их прогрессом. "Как только они восстанавливают свой первоначальный вес и могут эффективно летать, мы выпускаем их обратно в дикую природу", - заявила заботливая пожилая медсестра. Она также спасла Бёрни от плохих условий содержания.

В настоящее время в высотном белом москитной сетке живут два пипистрели, а в террариуме - большая подковонос. Эти животные пришли из ближайшей дикой станции в Клеве-Офенсете-Спаррисе. В основном, летучие мыши были переданы заботливыми людьми.

Некоторые из этих летающих существ ранены, другие недоедают или обезвожены. "Когда жарко, им просто нужно немного воды, и они улетят ночью", - знает Кок. Но как определить, нужна ли летучей мыши помощь? "Просто: если вы найдете летучую мышь, висящую или отдыхающую днем, скорее всего, она нуждается в помощи", - объяснила Кок. Летучие мыши могут жить до 20 лет.

Весной и осенью она ухаживает за 20 летучими мышами в своем жилище. В наиболее загруженные месяцы она тратит около 250-300 евро в месяц - в основном на еду. Летучие мыши едят мучных червей, сверчков, и если они очень слабы, смесь мучных червей и кошачьего молока. "Это накапливается". Она надеется на финансовую поддержку в виде вкладов и пожертвований. Она также делится своими историями на платформе TikTok.

Для биолога и эксперта по летучим мышам Флориана Глоза-Рауша эта помощь животным - хрупкий баланс. "Уход за отдельными летучими мышами может не иметь большого научного значения с точки зрения экологии населения. Но сохранение летучих мышей также зависит от общественных связей". И для этого это участие любителей животных полезно. Но важно, чтобы любовь к животным не заходила слишком далеко. Если дело доходит до переливаний крови и длительных перевозок, пропорциональность теряется.

Кок согласна и старается содержать найденных в округе летучих мышей как можно более естественно. "Это классические дикие животные, и они должны оставаться такими. У меня минимальный контакт с ними".

Северная Германия, в том числе федеральные земли Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, являются важным и ценным местом обитания летучих мышей, сказал Глоза-Рауш, который также является членом правления Федеральной ассоциации исследований летучих мышей и немецких хранителей летучих мышей. "Из-за природных ландшафтных особенностей Северной Германии, таких как обширные озера, важные речные системы, вересковые пустоши, болота, дубовые и буковые леса и увеличивающаяся доля экологически управляемых сельскохозяйственных площадей, здесь процветают виды летучих мышей, такие как большая подковонос, вечерняя летучая мышь, малая вечерняя летучая мышь, болотная летучая мышь, водяная летучая мышь, серotine летучая мышь, морщинистая летучая мышь и пипистрелл".

Например, в пещере Калькберг в Бад-Зегеберге уже несколько лет зимуют около 30 000-35 000 летучих мышей, согласно Стефану Людерсу, специалисту по летучим мышам Объединения охраны природы NABU Шлезвиг-Гольштейн. Шесть-семь видов летучих мышей, похожих на жужелиц, составляют большинство населения этого зимнего места - одного из крупнейших в Европе. В Шлезвиг-Гольштейне насчитывается 15 из 23 известных в Германии видов летучих мышей. Во всей Европе насчитывается 30 видов, согласно NABU.

Однако избыточное освещение, строительство и ветряные турбины создают проблемы для этих маленьких млекопитающих. Тем не менее, есть положительные тенденции в популяции некоторых видов летучих мышей, сказал Глоза-Рауш далее. "Например, популяции пипистрелей и обычных пипистрелей относительно стабильны на высоком уровне. Виды, такие как большая подковонос, которые в прошлом страдали от серьезного снижения популяции из-за использования токсичных консервантов для древесины, хорошо восстанавливаются".

Два пипистреля в москитной сетке Кок теперь готовы к освобождению в дикую природу. Обычная пипистрель летучая мышь, скорее всего, последует в течение одного-двух недель. "Для этого я еду с моей дочерью возле старых ферм и высоких деревьев. Я аккуратно беру их руками. Они немного нюхают и потом исчезают".

Европейский Союз финансирует различные проекты сохранения дикой природы, которые потенциально могут поддержать организации, подобные той, которой занимается Инес Кок, в их efforts по уходу за ранеными летучими мышами. Инес Кок часто сотрудничает с местными дикими станциями, такими как та в Клеве-Офенсете-Спаррисе, которые являются частью усилий Европейского Союза по сохранению биологического разнообразия.

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