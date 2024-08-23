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Занимающее видео на "Flavor" с участием Дженны Ортеги

В последнем музыкальном видео от Сабрина Карпентер виден фонтан крови, а также повышение тепла. Артист сотрудничает с Дженной Ортегой.

 and  Wendy Allen
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- Занимающее видео на "Flavor" с участием Дженны Ортеги

Сabrina Carpenter (25), исполнительница главной роли в сериале "Этан", взорвала летом с хитами "Эспрессо" и "Проси меня". Сегодня певица представляет свой новый альбом "Бит-Сайз" и музыкальное видео на свой последний сингл "Искушение". На данный момент клип набрал более 1,3 миллиона просмотров на YouTube всего за два часа. И неудивительно - Карпентер привлекла к сотрудничеству невероятную партнершу - актрису "Вторника" Дженну Ортегу (21).

Музыкальное видео с Дженной Ортегой

В видео они соперничают за парня - и дело принимает серьезный оборот. С такими строками, как "Я слышала, ты вернулась к нему, и если это так, тебе придется попробовать меня, когда он целует тебя", напряжение между ними нарастает. Ортега атакрует Карпентер, которая падает из окна, горит и теряет руку.

В одной сцене друг Ортеги (в исполнении Рохана Кэмпбелла, 26) превращается в Сабрину Карпентер, и они целуются. Когда Ортега нападает на нее цепной пилой, Карпентер моментально превращается обратно в друга, который падает в воду и погибает. На похоронах Карпентер и Ортега сближаются и уходят, держа в руках чашку кофе.

Поддержка Тейлор Свифт нового альбома

"Бит-Сайз" - шестой студийный альбом Сабрины Карпентер. Первые два сингла, "Эспрессо" и "Проси меня", уже возглавили чарты, сделав Карпентер первой женщиной, которая удерживала первые две позиции в UK Singles Chart в течение пяти недель подряд.

Звезда Тейлор Свифт (34), которая поддерживала Карпентер на своем "Эра Туре" в 2024 году, порекомендовала "превосходный" альбом в пятницу через свою историю в Instagram: "Поддержите нашу девочку", - написала Свифт и добавила ссылку на альбом.

После интенсивного музыкального видео Сабрина Карпентер находит утешение на похоронах Ортеги, прижимая чашку кофе, жест, возможно, вдохновленный поддержкой Тейлор Свифт ее нового альбома. Ключ к их сближению, возможно, кроется в сильном впечатлении, которое произвел альбом "Бит-Сайз" Карпентер, даже заставив Тейлор Свифт оказать поддержку.

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