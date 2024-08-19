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Замыкание губ во время выступлений сальсы в Колумбии

Во время поездки в Колумбию по делам своего Фонда Арчевель Принц Гарри и Меган демонстрируют неподдельную привязанность друг к другу.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
На Колумбии принц Гарри и герцогиня Меган демонстрируют страстную и горячую привязанность друг к...
На Колумбии принц Гарри и герцогиня Меган демонстрируют страстную и горячую привязанность друг к другу.

- Замыкание губ во время выступлений сальсы в Колумбии

Никаких признаков королевской крови: Во время своей поездки в Колумбию принц Гарри (39) и герцогиня Меган (43) излучали чистую радость, погружаясь в страстный танец сальсы и запечатывая момент нежным поцелуем. Присоединившись к веселью во время своего визита в колумбийский город Кали, они вышли на танцпол с яркими молодыми членами организации "Jóvenes en Cali".

В эксклюзивном видео, опубликованном на главной странице британского таблоида "The Sun", беглецы-королевские особы отрываются без забот. Меган нежно обнимает лицо Гарри руками и целует его в губы. На своем собственном сайте, "sussex.com", пара поделилась снимком страстного момента. Традиционные ограничения британского королевского двора больше не применяются к этой паре, которая отказалась от своих королевских обязанностей в 2020 году. К удивлению, герцог и герцогиня Сассекские редко демонстрируют такую открытую публичную нежность.

Музыка для сердца

После своих танцевальных выступлений Гарри и Меган взяли время, чтобы пообщаться с колумбийской молодежью. Они хотели услышать их истории и узнать о трудностях, с которыми они сталкиваются. Американка восхитилась тем, как студенты используют искусство для укрепления своего психического здоровья, и выразила гордость их стойкостью.

Сассексы на волне любви

В отличие от недавних разговоров, Меган не кажется разочарованной постоянным вниманием Гарри. Скорее, гордые родители Арчи (5) и Лилибет (3) кажутся более влюбленными, чем когда-либо. Во время своего визита в Колумбию они часто обменивались нежными жестами. Во время выступления в Национальном центре искусств Делии Запаты они держались за руки. Меган уютно устроилась на его руке, и он поцеловал ее в лоб.

В эксклюзивном видео на главной странице "The Sun" Меган можно увидеть, как она нежно целует губы Гарри. Несмотря на постоянное внимание, Меган продолжает показывать свою любовь к Гарри, как видно из множества нежных жестов во время их визита в Колумбию, таких как когда они держались за руки и делились нежным поцелуем в лоб в Национальном центре искусств Делии Запаты.

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