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Федеральные земли ГерманииНовостиУраган

Замок Пиллиц и его окружающие сады временно закрыты из-за повреждений, вызванных погодой

Парк и Сад Пилниц - это места отдыха и известные туристические достопримечательности в Дрездене. Исторические постройки sometimes подвергаются вреду из-за сыграть изменения климата.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Замок Пиллиц и его окружающие сады временно закрыты из-за повреждений, вызванных погодой

В воскресенье вечером, град, сильный ветер и проливной дождь разорили исторические парковые территории Шлосс-Пиллитц и Гроссер-Гартен в Дрездене. Тропы были разрушены, луга затоплены, ветки деревьев оборваны, а горшки с растениями опрокинулись, как сообщила администрация дворцов Саксонии. Из-за непрерывного дождя и переполненных стоков подвал Нового дворца в Пиллитце был затоплен, что потребовало немедленных мер по осушению.

Администрация сообщила: "Работы по уборке все еще продолжаются". В результате, Шлосспарк Пиллитц, музеи, оранжерея и пальмовый дом останутся закрытыми в понедельник, с запланированным открытием во вторник. Интересно, что в июле 2023 года местный шторм пронесся через 18-вековый комплекс, повредив более 80 деревьев.

В Гроссер-Гартен реке, протекающей через парк, прорвало берега, затопив луга и повредив дорожки. Отдельные участки парка, где стабильность деревьев была нарушена из-за размягчения почвы, были огорожены, и было предостережение против ходьбы или нахождения рядом с ними. Железнодорожный путь в парке также пострадал от наводнения.

Сильный ветер и проливной дождь от шторма напоминали ураган, причиняя дальнейшее разрушение. К сожалению, ураганные условия привели к дополнительному ущербу уже пострадавшим районам, в том числе железнодорожному пути.

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