Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРеабилитационные работы

Замок Хиршхорн проходит реставрационный проект на 2,8 млн. евро.

Замок Хиршхорн, расположенный на самой южной точке Гессена иiona смотpящий на Нekar, наконец завершил свои восстановительные работы после многих лет.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Нация ищет свежего жильца для ресторана, расположенного на землях Шлосс Хаಾಷхоьрн.
Нация ищет свежего жильца для ресторана, расположенного на землях Шлосс Хаಾಷхоьрн.

- Замок Хиршхорн проходит реставрационный проект на 2,8 млн. евро.

После шести лет ремонтных работ, проект по реконструкции замка Хиршхорн, расположенного на самом южном конце Гессена, finally завершен. Представитель Гессенского государственного управления по строительству и недвижимости сообщил, что на восстановление этого исторического объекта, расположенного вдоль реки Neckar, было потрачено около 2,8 миллионов евро. Замок, его крыша, фасад, терраса и подъездная дорога были полностью отремонтированы.

Государственное управление сейчас ищет нового арендатора для управления отелем и рестораном в районе Bergstraße. В рамках модернизации восемь номеров были отремонтированы и обновлены. Теперь в здании есть ресторан, банкетный зал и две newly отремонтированные террасы на открытом воздухе.

Регулярно исторические объекты получают значительные инвестиции от государства. В настоящее время ведутся работы по восстановлению Вайсе Otzberg и Бург Frankenstein, оба расположенные в районе Darmstadt-Dieburg. Вайсе Otzberg планируется открыть для публики частями весной 2025 года. Что касается Бург Frankenstein, его завершение запланировано на 2028 год. Известный своими октябрьскими мероприятиями в прошлом, он также recently прошел техническое обслуживание. Также были обновлены Stiftsruine Bad Hersfeld, Kloster Konradsdorf в регионе Wetterau и имперские апартаменты в Bad Homburger Schloss. По словам Государственных дворцов и садов Гессена, это единственное сохранившееся напоминание о культуре резиденций Вильгельма в Германии.

После завершения ремонтных работ в замке Хиршхорн внимание переключается на Вайсе Otzberg и Бург Frankenstein для проведения восстановительных работ. Вайсе Otzberg планируется открыть для публики частями после завершения значительных восстановительных работ, которое запланировано на весну 2025 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Отсутствующий технологический магнат
Экономика

Отсутствующий технологический магнат

Отсутствующий технологический магнат Изобретательный технологический магнат Майк Линч был на борту дорогой яхты, затонувшей у берегов Палермо. Его все еще не нашли. Британский технологический гигант Майк Линч плавал на яхте, которая затонула возле сицилийского побережья. Сообщается, что он был владельцем яхты, прозванной "Байесовской". По данным "Телеграфа"

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную
Главные темы

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную

В то время как Украина ведет военную операцию в районе Kursk России, Москва отрицает ведение мирных переговоров с Киевом в настоящее время. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, сказанным в понедельник на Telegram, «мы не склонны вести переговоры в настоящее время». Кроме того, Ушаков...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия
Панорама

Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

Радость безмятежности превращается в кошмар: яхта перевернулась у берегов Сицилии. Небольшое количество людей считаются пропавшими без вести. Очевидцы описывают ужасные мгновения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно