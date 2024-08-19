- Замок Хиршхорн проходит реставрационный проект на 2,8 млн. евро.

После шести лет ремонтных работ, проект по реконструкции замка Хиршхорн, расположенного на самом южном конце Гессена, finally завершен. Представитель Гессенского государственного управления по строительству и недвижимости сообщил, что на восстановление этого исторического объекта, расположенного вдоль реки Neckar, было потрачено около 2,8 миллионов евро. Замок, его крыша, фасад, терраса и подъездная дорога были полностью отремонтированы.

Государственное управление сейчас ищет нового арендатора для управления отелем и рестораном в районе Bergstraße. В рамках модернизации восемь номеров были отремонтированы и обновлены. Теперь в здании есть ресторан, банкетный зал и две newly отремонтированные террасы на открытом воздухе.

Регулярно исторические объекты получают значительные инвестиции от государства. В настоящее время ведутся работы по восстановлению Вайсе Otzberg и Бург Frankenstein, оба расположенные в районе Darmstadt-Dieburg. Вайсе Otzberg планируется открыть для публики частями весной 2025 года. Что касается Бург Frankenstein, его завершение запланировано на 2028 год. Известный своими октябрьскими мероприятиями в прошлом, он также recently прошел техническое обслуживание. Также были обновлены Stiftsruine Bad Hersfeld, Kloster Konradsdorf в регионе Wetterau и имперские апартаменты в Bad Homburger Schloss. По словам Государственных дворцов и садов Гессена, это единственное сохранившееся напоминание о культуре резиденций Вильгельма в Германии.

После завершения ремонтных работ в замке Хиршхорн внимание переключается на Вайсе Otzberg и Бург Frankenstein для проведения восстановительных работ. Вайсе Otzberg планируется открыть для публики частями после завершения значительных восстановительных работ, которое запланировано на весну 2025 года.

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