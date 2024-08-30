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Заметные события сентября

Сентябрь в кино характеризуется ностальгией и грандиозными амбициями, сازد��ект, сиквел и эпический, наполненный на трудности в производстве фильм.

 and  Vladimir Milov
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- Заметные события сентября

Двойная ностальгия и грандиозный проект, который, возможно, не дойдет до финиша - и если дойдет, то лишь по чистой случайности. В сентябре Утопия сталкивается с Дистопией, а между ними хозяйничает назойливый трюкач, сеющий хаос. В revival "Ворон" Билл Скарсгард (34) вступает в роль мстительного духа вместо трагически погибшего Брендона Ли (1965-1993). А в то же время культовая классика 1988 года "Битлджус Битлджус" переживает возрождение со многими из своих оригинальных звезд. И чтобы завершить месяц, киношный великан Фрэнсис Форд Коппола (85) приглашает нас в свой "Мегаполис".

"Ворон", 12 сентября

Эрик Дрейвен (Скарсгард) и Шелли Вебстер (FKA twigs, 36) вновь соединяются, но их радость недолговечна. Их преследуют призраки темного прошлого, и пара жестоко атакована и убита. Однако то, что должно было стать их последним актом, становится катализатором кровавого мести. Мистическая легенда возвращает Эрика к жизни, теперь он преображается в espectralного мстителя, блуждающего между живыми и мертвыми.

Оценка:

Прошло тридцать лет с тех пор, как Эрик Дрейвен последний раз вершил свой суровый правосудие в стиле грёбного жнеца на большом экране. Первая киноадаптация 1994 года - "Ворон: Ворон" - знаменита не только своей темной историей, но и трагическим происшествием в реальной жизни. Главный актер Брендон Ли, сын знаменитого бойца боевых искусств Брюса Ли (1940-1973), трагически погиб во время съемок из-за странного инцидента с пистолетом. Команде пришлось завершить фильм, используя ранее отснятый материал. В честь Ли и преданных поклонников фильма Алекса Пройаса (60) высоки сомнения относительно ремейка.

"Битлджус Битлджус", 12 сентября

После трагической семейной драмы семья Диитс, в том числе Лидия (Вайнона Райдер, 52), возвращается в Винтер Ривер. Удача вновь улыбается, когда rebelliious подросток Астрид (Дженна Ортега, 21), дочь Лидии, находит в чердаке секретную таинственную модель города и случайно открывает портал в мир духов. Хаос разгорается с обеих сторон реальности, и только вопрос времени, когда кто-то произнесет имя "Битлджус" трижды, вызывая этого дьявольского проказника, чтобы он вновь сеял беззаконие.

Оценка:

На этот раз это долгожданное продолжение оригинального фильма. Под руководством стиля Тима Бёртона (66) оригинальный фильм 1988 года "Битлджус" остается свидетельством мастерского смешения Бёртоном легкомысленного юмора и мрачных тем. Кит, Дэвис и Бёртон все возвращаются, чтобы повторить свои роли в сиквеле, прошедшем 35 лет. Наряду с Вайноной Райдер и Кэтрин О'Хара в касте есть множество причудливых визуальных эффектов и щедрая порция ностальгии.

"Мегаполис", 26 сентября

Встарь Новый Рим был символом власти и влияния. Но коррупция и алчность постепенно подточили могучие основания города, оставив лишь пустую оболочку былого величия. Один визионер, Цезарь Катилинус (Адам Драйвер, 40), грезит о восстановлении Нового Рима с помощью магического вещества под названием Мегало. Это ставит на кон высокие ставки в противостоянии между Катилиной и мэром Франклином Цицероном (Джанкарло Эспозито, 66), который пойдет на все, чтобы сохранить старый порядок, даже если это помешает возрождению города. В центре бури стоит пылкая Юлия (Натали Эммануэль, 35) - дочь мэра и возлюбленная изобретателя.

Оценка:

Эпическое кинотворчество синонимично Фрэнсису Форду Копполе (85), чьи productions часто сопровождаются драмами за кадром. Например, производство его знаменитого военного фильма "Апокалипсис сегодня" было отмечено несколькими хаотичными событиями и напряжением между некоторыми членами актерского состава. Аналогично, вокруг создания "Мегаполиса" ходили слухи о хаосе на съемочной площадке, растущих проблемах с бюджетом и публичном Relations-скандале с подставными отзывами в материалах продвижения фильма. Тем не менее, "Мегаполис" наконец-то выходит в кинотеатрах, и история показывает, что Коппола имеет привычку опровергать скептиков.

FKA twigs, играющая Шелли Вебстер в сентябрьском ремейке "Ворон", создает мощное воплощение, добавляя новый слой к иконе персонажа. Актёрский состав сиквела 1988 года "Битлджус", в том числе Вайнона Райдер и FKA twigs, привносит свежую энергию в любимый фильм ужасов и комедию.

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