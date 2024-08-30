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Федеральные земли ГерманииНовостиЗапрещенные ножи

Заместитель руководителя BSW выражает сомнения в плане безопасности.

После нападения с ножом в Солingen коалиция объявила стратегию, охватывающую миграцию и оружейное законодательство. Руководитель бранденбургского BSW, Крамб, освещает предложение о запрете ножей и deportation convicted offenders.

 and  Vladimir Milov
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Критики выражают обеспокоенность планом безопасности, представленным коалиционным правительством, в...
Критики выражают обеспокоенность планом безопасности, представленным коалиционным правительством, в высказываниях лидера штата BSW Роберта Крумабаха.

- Заместитель руководителя BSW выражает сомнения в плане безопасности.

Глава бранденбургской региональной организации партии BSW Роберт Крумбах критикует некоторые аспекты реакции федерального правительства на инцидент в Солінгене, в результате которого погибли трое человек. "Запрет ношения ножей повсюду не предотвратит ношение их", - заявил он агентству "Дойче Прессе-Агентур". "Для этого нужно было бы огородить эти зоны и проверять всех, как в аэропорту. Но мы не можем проводить ярмарку, закрывая весь город и досматривая всех входящих, как в аэропорту", - добавил он.

Правительственная коалиция готовит пакет мер в ответ на нападение с ножом в Солінгене, в результате которого погибли трое и восемь получили ранения. В него войдет запрет на ношение ножей на междугородных автобусах и поездах, на ярмарках и других массовых мероприятиях. Также планируется снизить пособия для мигрантов, чья страна согласна принять их обратно.

BSW поддерживает упрощенную депортацию преступников. "В сущности, это верно", - сказал Крумбах по этому вопросу. BSW выступает за отмену статуса беженца и немедленную депортацию подозреваемых в серьезных преступлениях или нарушителей немецких законов.

К сожалению, в прошлую пятницу в Солінгене, Северный Рейн-Вестфалия, трое человек были жестоко убиты ножом, а восемь получили ранения во время городского фестиваля. Главным подозреваемым является 26-летний сириец, которого должны были депортировать в Болгарию в прошлом году, но не депортировали.

Пакет мер правительственной коалиции также предлагает запрет на ношение "запрещенных ножей" на ярмарках и других массовых мероприятиях. Несмотря на критику Крумбаха, он признает, что правительство пытается предотвратить нападения с ножом, ограничивая определенные предметы.

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